¿La vas a ver? Presentan en Televisa ‘Con Esa Misma Mirada’ serie protagonizada por Angélica Rivera para VIX

TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué susto! Desmiente productora muerte de Yolanda Andrade, aunque sí sigue con el aneurisma

“Con este gran elenco que me acompaña me ayudó mucho porque ya tienen la experiencia de hacer cine, tenemos que hacer muchas tomas y ellos me ayudaron mucho, me siento muy contenta muy apapachada por todos me guiaron muy bien y es diferente hacer cine y televisión”, explicó Rivera sobre la filmación en formato cine.

Alba Gil y Pitipol Ybarra son los directores de escena de la historia que a finales de los 90´s se llevó por primera vez a las pantallas mexicanas como ‘Mirada de Mujer’ en Tv Azteca y en 2021 bajo la producción de “ WStudios para Televisa como ‘Si Nos Dejan’.