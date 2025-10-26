Ladrones de la vida real al cine: Kirsten Dunst estrena ‘Roofman’ junto a Channing Tatum

Pasaron más de 20 años desde aquel beso famoso con Spider-man (23 años, para ser más exactos). Y ya había hecho historia 30 años atrás, un beso mucho más polémico con Brad Pitt, en ‘Entrevista con el Vampiro’ (Ella apenas tenía 11 años y él, ya había cumplido los 30). Sin mayores debates, esta vez le toca besar a Channing Tatum, en la misma ‘Roofman’ que estrenaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde la entrevistamos. ¿Se conocían antes con Channing Tatum? La verdad, el director Derek Cianfrance nos mantuvo alejados todo el tiempo. Incluso cuando estábamos los dos en el mismo estudio, si yo iba para algún lado donde estuviera Channing, me decían que no fuera. Y lo hicieron, para que nos viéramos por primera vez al filmar la escena del restaurante Red Lobster, cuando vino Channing y se sentó conmigo. Ese fue el día que filmaron al mismo tiempo, con dos cámaras, la primera vez que nos vimos. En cierta forma, fue muy divertido. Me encanta cuando los directores juegan con ese estilo de sorpresas, porque se siente que jugamos todos, en el mismo equipo. ¿En tu caso la actuación empezó también como un juego, habiendo trabajado desde tan jovencita? Y... Lo veía como algo divertido, pero como todos los de mi edad en aquel entonces, yo quería complacer a mis padres. Sentía que ellos me iban a querer más, si yo trabajaba. Psicológicamente, pensaba que yo me complacía si los complacía a ellos. Hoy sé muy bien que amo lo que hago, pero no se puede asegurar que realmente alguien quiera ser actriz a los cuatro años. Y para mi, era parte de mi vida.

¿Quiere decir que tus padres te llevaron por el camino de la actuación, por decisión propia? Sí. Mi madre especialmente. Mi hermano hizo algunas cositas, pero yo era la que más trabajaba. ¿Cómo viviste tus primeros trabajos como actriz? El primer trabajo como actriz fue un comercial para una marca de cereales. Me tocó una sola frase, como la hermana del que comía cereales en el desayuno. Y yo no podía comer sin la aprobación de mi madre... Me acuerdo que filmamos ese comercial y también tuve otro trabajo como modelo, donde vomité por todos lados, por el olor horrible de un vestido de plástico. Tenía cinco o seis años. ¿Algún buen recuerdo del rodaje con Tom Cruise y Brad Pitt en ‘Entrevista con el Vampiro’? Tengo los mejores recuerdos de ‘Entrevista con el Vampiro’ porque había sido la primera vez que tuve un personaje importante. Yo era una niña rodeada de todos estos hombres tan galantes. Y la única mujer en el estudio era yo, así que me malcriaron. ¿Y aquel famoso beso con Brad Pitt en el cine? Me acuerdo que no me gustó para nada. Habrá sido porque era demasiado chica, pero me dio asco, los labios estaban tan secos.... ¿Nunca hablaron de filmar un segundo capítulo de ‘Entrevista con el Vampiro’ al estilo ‘Twilight’? No, no, pero me hubiera encantado porque mi personaje podía crecer o incluso con una participación chiquita como el fantasma de Claudia.

¿Con el paso del tiempo te costó evitar el encasillamiento después del superéxito de Spiderman? Creo que terminé filmando suficientes producciones independientes como ‘’Maria Antonieta’ o ‘Melancolía’ que rompieron un poco con el rol del tipo de cine que yo también solía hacer. Cada uno de mis personajes siempre suelen ser muy diferentes al anterior, al menos eso espero. Mi meta siempre fue moverme constantemente para que nadie pueda señalarme. Lo último que quiero es que la gente me vea siempre en lo mismo. Basada en la historia real del ladrón Jeffrey Manchester que se escondió en una juguetería, después de escaparse de una cárcel, el título ‘Roofman’ tiene que ver con el apodo que él también se había ganado, al entrar por los techos de negocios como McDonalds, para robarlos. Así es como vivió durante meses en el techo de la juguetería, sin haber sido detectado, andando por la noche en bicicleta por adentro del negocio, como la mejor rutina de ejercicios físicos. Durante esa época, se hacía llamar como John Zorn y al involucrarse en una iglesia local, es que comenzó la romántica relación con la verdadera Leigh Wainscott, que en el cine interpreta Kirsten Dunst. ¿Cómo te llevaste con tus hijas de la ficción, en la realidad, detrás de cámaras? Es gracioso porque hoy me volví a encontrar con Kennedy Moyer, que interpreta mi hija menor Dee, en el cine. Subió a mi habitación del hotel donde yo estaba maquilándome. Y es hermoso llevarse tan bien cuando pasas por un trabajo tan íntimo como dos hijas de la ficción. Con Lily Collins (Lindsay Wainscott en el cine), mi hija mayor en el cine, pasamos mucho tiempo juntas. La quiero muchísimo. Nos hicimos muy amigas. No es como mi hija, pero la siento como una hermana menor. Incluso le di clases de conducir, porque como vivió en Nueva York, pensé que ahí nunca había tenido auto. Tenía sentido que no supiera conducir, pero no sabía que en realidad vive en Los Angeles y aprendió conmigo.

¿Tuvieron tiempo para conocerse antes del rodaje, como para entablar la buena relación de madre e hijas que se ve en el cine? Por suerte, el director había arreglado varias actividades, para hacerlas juntas. Fuimos al supermercado, cocinamos una cena para Emory Cohen que interpreta el personaje del empleado Otis de la juguetería Toys R Us. Improvisamos un poco, como invitándolo a comer. Mi personaje de Leigh también es muy devota con su comunidad y la iglesia. Y es muy común en ese sentido invitar gente a tu casa cuando necesitan un lugar o una comida o algún amigo nuevo. Todo eso lo improvisamos, pero cocinamos de verdad. ¿Qué hubiera pasado si detrás de cámaras, no se hubieran llevado para nada bien con las actrices que actúan como tus hijas? Y... Yo nunca quiero forzar las relaciones detrás de cámara. Prefiero aprovechar en la actuación la mala relación de no llevarnos bien. Tampoco iba a tratar de llevarme mal, pero prefiero no hacer nada a la fuerza. No hubiera estado mal si mostráramos que la madre no se lleva bien con una de sus hijas. Pero en la medida que también construimos la relación, detrás de cámara, a medida que nos fuimos conociendo, también nos sentimos más cómodos, todos. Es algo mucho más natural, donde no tuvimos miedo de abrazarnos o cosas así, mostrando una familia mucho más unida. Basado en la verdadera historia, son bastantes los puntos en común que la ficción de ‘Roofman’ tiene que ver con la realidad, aunque sea difícil de creer. Tal cual como en el cine, el verdadero Manchester que interpreta Channing Tatum se escondió en la misma juguetería Toys ‘R’ Us. Ya ni siquiera existe hoy, tal cual como el negocio de Circuit City que estaba al lado, donde también solía vivir incluso durante las épocas más activas de las fiestas de fin de año. Hasta la historia romántica que muestra Kirsten Dunst con Channing Tatum sucedió exactamente como la cuentan, cuando se conocieron a una iglesia. Y el verdadero Manchester incluso le regalaba juguetes a la familia de ella, que él había robado de Toys R Us.