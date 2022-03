Luis de Llano se ‘disculpa’ con Sasha Sokol; niega haber abusado de ella

Luego de la polémica que surgió tras la denuncia que interpuso la cantante Sasha Sokol por el abuso sexual que contra ella perpetró el productor Luis de Llano cuando ella tenía tan solo 14 años, este guardó silencio, aunque hoy finalmente ha dado a conocer su sentir al respecto.... pero negó que hubiera existido un abuso, ya que supuestamente estaban de acuerdo en la relación.

A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales la noche de este miércoles, Luis de Llano dijo que, efectivamente, mantuvo una relación con Sasha, pero negó que fuera un abuso.

El productor además le pidió disculpas a la ex Timbiriche, pero por si sus comentarios en el programa de Yordi Rosado le afectaron.

“Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas”, expresó.

“Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”, dijo el productor en su comunicado.

“Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto”, puntualizó.

Asimismo, expresó que en su vida “me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”.

“Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo del 2022 son meras y falsas especulaciones”.

