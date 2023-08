Más de 200 ‘Swifties’ son estafadas por agencia de viaje mexicana; la mayoría vendrían de Guatemala

La agencia que contrató la joven, quien tiene al rededor de 20 años, trabajaba con MexiTours, a quienes culparon de cometer el fraude; “Estamos muy decepcionadas porque se supone que era una agencia de confianza, ahora vienen y nos dicen que quien los estafó fue la agencia de México”.

Por otro lado, a otra joven le avisaron por mensaje de texto desde el día anterior que no contaba con boleto para el concierto “Si ya sabían que no tenían las entradas, si ya sabían que era una estafa, no sé por qué nos hicieron venir. Yo llegué ayer por la noche a Ciudad de México y todo iba bien, llegamos al hotel y todo parecía normal, aunque no sé por qué me pidieron confirmar si vendría”.

LA CORRUPCIÓN QUE ENVUELVE A LOS CONCIERTOS

Un agente de National Travel Antigua aseguró que les había tomado por sorpresa la falta de boletos por parte de MexiTour y aseguraron que harían lo posible por cumplir con su contrato, además, señaló la gran corrupción que se vive en el país.

“Lamentamos mucho esta situación, no sabíamos de la inmensa corrupción que hay en México y créanme que no hemos podido dormir para encontrar una solución. La noche de ayer nos dimos cuenta de que los boletos de nuestros clientes estaban clonados”

National Travel Antigua no es la única empresa involucrada en este caso, hasta el momento se tiene conocimiento de alrededor de 20 agencias de Guatemala que fueron afectadas por boletos clonados.