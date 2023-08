El más ‘swiftie’; Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN, asiste a concierto de Taylor Swift en CDMX

En este día histórico para los fanáticos de Taylor Swift en México, el ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar , no se pudo perder el que sería el primer concierto de la artista en el país, pues usuarios lo captaron en pleno Foro Sol .

Cabe destacar que, en diferentes ocasiones, el ministro se dijo fanático de TayTay, mostrando su gusto por las canciones más populares de la intérprete, e incluyéndola en sus conocidos videos de TikTok.

Asimismo, la periodista Adela Micha compartió una fotografía de Zaldívar vistiendo una chamarra donde se lee “Zaldívar 13 Swiftie”, caminando por la Zona Platino del Foro Sol en Ciudad de México; él mismo publicó en su cuenta de Instagram que ya había intercambiado algunos brazaletes.

El pasado 9 de agosto, el ministro también compartió a través de redes sociales que recibió entradas para este primer concierto de Taylor Swift en México, como un regaño de cumpleaños.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Bosé presenta denuncia ante la Fiscalía de la CDMX tras asalto a su casa

“Así para que no me los vayan a robar. Muchas gracias a mis chicas swifties que me regalaron este maravilloso obsequio en mi cumpleaños. Voy a disfrutar mucho el concierto. Allá las veo y allá los veo”, declaró entonces, mientras enseñaba sus boletos.