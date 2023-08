Se ‘lanzan’ fans de Taylor Swift contra Mar de Regil por abandonar concierto en CDMX (video)

El jueves 24 de agosto se llevó a cabo el primer concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Miles de ‘swifties’, como se hacen llamar los fans de Taylor, asistieron al recinto para disfrutar del show de casi tres horas de duración. Entre ellos, destacó la presencia de la influencer Mar de Regil, quien recibió críticas tras abandonar el evento horas antes de que terminara.

TE PUEDE INTERESAR: El más ‘swiftie’; Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN, asiste a concierto de Taylor Swift en CDMX

La decisión de Mar se originó por un presunto dolor de cabeza que le molestó durante gran parte del concierto. Esto generó un debate en redes sociales, pues aunque algunos defendieron la decisión de la joven, otros no dudaron en lanzar comentarios y reclamos hacia la joven.

MAR DE REGIL ABANDONA CONCIERTO DE TAYLOR SWIFT EN CDMX

Si bien, el Foro Sol abrió sus puertas desde el mediodía, el concierto dio inicio ya entrada la tarde-noche y, desde su cuenta de Instagram, Mar reveló que asistió al evento con algunas de sus amigas.

En sus Stories se puede observar a la joven disfrutando algunas de las canciones de Taylor Swift. No obstante, de pronto compartió otro video en las afueras del recinto.

“Bueno, gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final”, aseveró en el video.