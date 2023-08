¡Se hizo Canon! Esto es todo lo que se vivió alrededor del concierto de Taylor Swift en México

EN LUGAR DE FIESTA

Samantha Berenice no quiso tener una fiesta de XV Años porque su sueño era asistir al concierto de la intérprete de ‘Lover’.

”Es mi única hija, tiene 15 años. No le hice fiesta porque su sueño era verla y no pude conseguirle en plataformas. Estuve buscando en páginas de internet de Canadá y Estados Unidos, pero los boletos valen 33 mil pesos hasta adelante y no me alcanzaban”, contó el papá de la adolescente.

Junto al desesperado padre se encontraba la joven que mostraba en su rostro un gesto de incertidumbre, desesperación, pero mucho amor a Taylor. “Hoy vengo con la esperanza de conseguirle el boleto. Estoy dispuesto a endeudarme con 8 mil o 9 mil pesos. Sería su primer concierto si logro conseguir el acceso”, compartió Samuel.