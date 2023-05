‘Morenadas’ una entrega aún más bizarra de Alejandro Rosas y Julio Patán

“Es increíble que ante un gobierno, y sobre todo un presidente, que es la cara visible del gobierno, que ha mantenido sí una popularidad alta, pero que también ha logrado una gran oposición, ve las marchas del INE, etcétera, es increíble que las dirigencias de los partidos, no los partidos mismos, sean tan absolutamente incompetentes, tan mediocres, no han atinado a desarrollar una campaña mínimamente articulada, consistente y firme, de crítica y oposición”, expresó.

“Es desolador ante el país y esto nos pone ante un probable triunfo de Morena en 2024, pero va a ser un triunfo en el que Morena no va a estar en la misma situación, no van a tener la mayoría abrumadora que tiene el presidente, no van a tener una figura como el presidente, cualquier candidato de Morena va a estar condenado a pactar o negociar, cosa que no sucede ahorita, o a fracasar, esa es la pura verdad, pero la dirigencia de la oposición partidista está haciendo el ridículo”, agregó.