$!‘No creo que haya una experiencia universal con la maternidad’: Amy Adams vuelve por el Oscar con ‘Nightbitch’

Habiendo sido nominada seis veces al Oscar, sin haber ganado una sola vez, Amy Adams vuelve a ser postulada con ‘Nightbitch’ y un estilo de cine que para nada tiene que ver con las recaudaciones de ‘Enchanted’, ‘Batman y Superman’ o ‘Justice League’. Y aunque parezca tener ciertos superpoderes nocturnos en la ficción, esta vez, juega con la metáfora de mostrar las realidades femeninas que el cine no suele afrontar, con la responsabilidad de ser la verdadera productora, además de la protagonista. ¿Qué tan diferente es hoy Amy Adams en comparación con la actriz que consiguió aquel primer trabajo importante con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio en ‘Catch Me If You Can’? En realidad, no me gusta verme en ninguna pantalla. Siempre traté de experimentar lo que fuera, en el momento de cada actuación. No pretendo controlar nada. Y en cierta forma es lo que hoy trato de lograr con mi vida: dejar que todo fluya para bien o para mal, sin ponerme a juzgar nada. ¿Hoy te resulta más fácil despegarte de cierto personaje, al momento en que se apaga la cámara sin llevarte a casa ciertos dramas que puedan afectar la relación familiar? ¿Si puedo entrar y salir de ciertos personajes? Bueno, creo que si hago bien mi trabajo, muchas veces tengo lo que llamo experiencias extracorporales, donde puedo sentirme un poco fuera de mí. Y en esos casos mi familia ayuda a poner los pies bien sobre la tierra, al volver a casa, hacer la cena o cosas que me sientan conectada con mi vida real. Pero también me gusta explorar en el cine toda clase de temas.

¿Y desde el punto de vista personal como madre y esposa exploraste algún punto en común con tu personaje de ‘Nightbitch’? Definitivamente hay muchos puntos en la historia en que me siento identificada. Me identifico, cuando mi personaje cree que todo puede llegar a funcionar en la pareja, sigue intentando, pensando que pueda mejorar si puede hacer algo diferente. Esa responsabilidad que siente, pensando que es la única persona que pueda cambiar todo para todos, me identifica muchísimo. Pero también me gusta escuchar comentarios del otro lado, con padres que notan el punto en común la falta de comunicación en la pareja, más allá del amor que personifico. Tampoco creo que el padre del cine sea un villano, solo es el antagonista en una relación donde falta conectarse y comunicarse con la pareja. Justamente, en Nightbitch hay una típica escena del estereotipo del padre que juega videojuegos mientras tu rol de madre se encarga de dormir al bebé ¿En ese sentido, la maternidad vuelve a ser glorificada en el cine en vez de ponerse en contra de la mujer que decide quedarse en el hogar como ama de casa? No creo que haya una experiencia universal con la maternidad. La glorificación es una percepción que se mantiene como una foto en la sociedad o las redes sociales. Yo creo que cada mujer tiene una experiencia individual única con la maternidad. Y nuestra historia muestra que cada la maternidad es algo único para cualquier mujer incluyendo la decisión de no tener hijos. Es algo muy personal. Pero lo importante o lo que a mi me hubiera gustado saber cuando nació mi hija es la profunda necesitad de contar con ayuda, porque la maternidad muchas veces puede aislar demasiado a la persona y se siente como si las madres tuviéramos que tener todas las soluciones, cuando algo así es imposible. ¿Qué tan diferente fue tu propia experiencia como madre, cuando tuviste a tu hija Avianca? ¿Tu esposo Darren Le Gallo ayudó más que tú esposo en la ficción? Mi esposo estuvo mucho más involucrado. Tuve mucha más ayuda. Hoy me río pero aquellos momentos monótonos en que mi hija insistía que le cantara una canción cuando era hora de dormir, hoy daría cualquier cosa por hacerlo. Ya tiene 14 años y daría lo que fuera por volver en el tiempo a las horas monótonas de leerle el mismo libro por cuarta vez. Definitivamente, tuve una de esas hijas que necesitaba imponer horarios, al mismo tiempo que te fuerza a mantenerlos. Pero hoy lo extraño.

276. Nightbitch (2024)



Espere muchos años por otra película de Amy Adams y la espera valió la pena, es un drama/comedia negra, sobre la adultez, la maternidad y perseguir tus sueños.



Amy se lanza unos monólogos hermosos q te harán dudar de tener hijos alguna vez 😱



¿Con qué otras partes de la metáfora de la historia te identificas más? La parte que más resuena conmigo son los momentos donde nos sentimos aislados de nuestro punto de vista personal, cuando la mujer se siente estancada entre dos lugares de la vida, como dejar un trabajo para dedicarle más tiempo a la familia. Y esa idea interna de sentirte invisible con la inseguridad de no saber como te ve el resto de la gente. En contra de las típicas historias de Hollywood, en ‘Nightbitch’, Amy Adams interpreta justamente la realidad de una madre que no está tan contenta de ser madre, después de haber renunciado a su carrera profesional para dedicarle el tiempo completo al hijo (sin demasiada ayuda del esposo). Tampoco ayudan los recuerdos de su propia madre que también había renunciado a ser una cantante famosa para cuidarla a ella. Sin saber si es un drama o una sátira, la historia también da una vuelta todavía más extraña cuando ella descubre que atrae a los animales y su cuerpo se transforma en otro animal. ¿Más allá de la ficción de convertirte en un animal por las noches, en la realidad hay algo en particular que te despierta la fiera que todos tenemos dentro? Totalmente, si alguien molesta a mi hija, me enfurece por completo, si siento algún tipo de amenaza. Es lo que peor me pone. Si tuviera que elegir un espíritu animal, incluso elegiría una loba, por ser el animal que suele salir en manada. Yo disfruto la cercanía de un grupo alrededor mío y la forma en que se ayudan unos a otros, para mantenerse conectados.

'Nightbitch' is as if 'Barbie' was thrown in a meat grinder and it's a surreal, gritty masterpiece. Amy Adams is extraordinary pic.twitter.com/2uVEe0mpmm — max's emotional support red bull can (@racheleaurouge) December 29, 2024

Pasaron casi 20 años desde la primera nominación al Oscar por el personaje de ‘Junebug’, como otra más tímida ama de casa esposa que enfrenta secretos familiares. En el 2009 la volvieron a nominar por la historia mucho más seria ‘Doubt’ de Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman donde ella sospechaba que un sacerdote abusa de un menor. Al año siguiente, llegó la tercera nominación como otra esposa de un boxeador (con Mark Wahlberg y el Oscar que sí ganó Christian Bale). Y en “The Master” (2012), volvió a interpretar una devota esposa del líder de una secta, un año antes de la quinta nominación por “American Hustle” (2013) donde ni siquiera fueron premiados Jennifer Lawrence, Bradley Cooper y Christian Bale. Tampoco tuvo suerte con el verdadero rol de la esposa del ‘Vice’ Presidente Dick Cheney, cuando Alicia Vikander le ganó con ‘The Danish Girl’, en el año 2019. Y aunque esta vez pueda a ser nominada por séptima vez con ‘Nightbitch’, no ayuda tener que competir frente a otras buenas actuaciones de Angelina Jolie, Nicole Kidman, Demi Moore o Pamela Anderson. ¿Se puede comparar este nuevo personaje de ‘Nightbitch’ con la nominación al Oscar que tuviste como la madre embarazada de Junebag? Es interesante porque me cruzo con mucha gente que compara las dos historias. Es algo que también me gusta. Los personajes son muy diferentes y bastante desesperados. Pero al mismo tiempo, las dos se sienten invisibles, aunque usen diferentes técnicas para llamar la atención. Me encanta que la gente recuerde Junebag, pero las experiencias de los dos personajes no pueden ser más diferentes, aunque tengan en común la falta de instinto maternal. Es interesante. ¿La escena más difícil de filmar? La conversación con el esposo, el argumento en medio de una calma conversación, me rompe el corazón. Me pareció algo muy auténtico y verdadero. Y las escenas con el bebé jamás podían programarse a la perfección, porque no sabíamos como se iba a comportar delante de cámara. Tenía apenas tres añitos y fueron momentos de pura improvisación y flexibilidad.