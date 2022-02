‘No quiero un ‘man’ que se esté creyendo mejor que yo’, así le contesta Belinda a Nodal tras su ruptura

A diferencia de Nodal, el tema de Belinda es una canción alegre con ritmos de reggaetón, un género que la cantante ha estado explorando desde hace un par de años. “Te digo que no. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos”, canta Belinda.

De hecho, algunos fans se han tomado el tiempo de analizar el tema, y muchos aseguran que la cantante parece estar dando a entender que los fines de semanas se quedaba sola y que, presuntamente, su ex la controlaba. En los últimos días, Belinda también ha enviado varios comunicados a través de sus redes sociales, en donde le pide a los medios de comunicación que dejen de especular sobre su rompimiento, y aseguró que si no paran los ataques, tomará medidas legales.