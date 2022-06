Paco Stanley... La bolsita del ‘Gallinazo’, la vez que fue rapado por una apuesta y su trágica muerte (videos)

“Cuando a mí se me caen las cosas meto las cosas aquí. Entonces cuando terminó de bailar, me acerco a él y le entrego algo, y el recordó y me dijo hijo de tu...”, expresó el conductor.

El entonces titular de “Pácatelas” estaba tan seguro del triunfo amarillo que en los días previos al juego aseguró que no habría forma de que perdiera la cabellera y se la pasó haciendo bromas en contra del músico que participaba en su programa, no obstante, al llegar el día del partido, el equipo amarillo terminó cayendo por marcador de 2-3 ante las Chivas en pleno Estadio Azteca.

Luego de la dolorosa derrota del equipo amarillo, Paco Stanley se convirtió en blanco de burlas y durante un programa entero se la pasó pidiendo indulgencia para que no perdiera su preciada cabellera, pero no tuvo éxito y al día siguiente se tuvo que rapar ante la mirada de su saxofonista que para hacer más humillante el momento, tocó durante el programa portando la playera de las Chivas.

Cuando llegó la hora, Paco Stanley aseguró que cumpliría su apuesta “como todo un hombre”, no obstante, se la pasó gritando para que no le cortaran su cabello, “¡No, por piedad, no!”, “Ya paren, hasta la gente está triste”, “Tú no te rías, ya no puedes venir a trabajar aquí, ya no es tu trabajo, aquí ya nadie te quiere”, fueron las palabras que le dijo el querido presentador a su saxofonista.

Al terminar completamente rapado, Paco Stanley se llevó sus manos al rostro, pero luego de algunos minutos se mostró orgulloso de haber cumplido con su palabra y se reafirmó como un aficionado americanista, “¡Quiero decir que le seguimos yendo al América, a pesar de todo le vamos al América y ya!”, finalizó el conductor, quien en las semanas siguientes utilizó pelucas a modo de broma y hasta boinas.