¿Por qué el triunfo de Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos’ es un hecho histórico para México? Aquí te contamos

Y es que esa humanita llamada Wendy, esa morra, porque es una morra hecha y derecha, no solo nos dio visibilidad y generó conversación, también nos agenció, con su carisma, con esa personalidad que brilla y es pura luz, lo que a veces no logra el activismo y la intelectualidad: Mucha empatía, risas, amor, complicidad, respeto y nos divirtió y divirtió a todos y nos hizo soñar no con él ya mérito de la selección, sino con el triunfo con el estadio lleno, con una goleada de infarto ante un país invencible y poderoso. Y entonces porque nos regatean el triunfo, cómo chingaos’ no salir a gritar al Ángel un si se pudo, sí se pudo y agregarle, como mis compañeres de lucha: Y nimoderrimo.

Que bonito ver a Wendy llorar porque ella creyó que solo era buena para perderse. Porque siempre pensó que una chica trans jamás iba a ganar algo en la vida. Porque se nos enseñó que nuestro papel en la vida era ser siempre perdedores. Y mira la sorpresa, esa niña que un día fue corrida a golpes de su casa porque se atrevió a maquillarse, ahora fue maquillada por un profesional y vestida por un diseñador de modas, para salir a recibir un premio que jamás pensó tener en las manos. Y no se trata de dinero, se trata de dignidad, de reconocimiento a la diferencia y vuelvo a la palabra: se trata de visibilidad. Qué bonito se siente, por fin ganar y ser héroes, como diría Bowie, por un día. A todos aquellos a los que jamás se les ha regateado la existencia, deben entender que no exageramos cuando salimos a las calles a celebrar nuestro protagonismo, nuestro lugar en este mundo diverso, hay que recordarles que nos querian invisibles, muertos, tres metros bajo tierra. Ayer, de regreso a casa, no me pude quitar de la cabeza esa canción que canté a todo pulmón y con una sonrisa de oreja a oreja: “We can be Heroes, just for one day”. Así es, la cantaba un alien, un extraterrestre llamado David Bowie, quien nos enseñó que los marginales también merecemos estar en el centro, también merecemos brillar y recibir ovaciones y no sólo pedradas, golpes y muerte. Gracias a Wendy Guevara que nos enseñó que se puede ser protagonista actuando de uno mismo, sin traicionarnos, sin pedir perdón ni pedir permiso. Arriba esa mujer que perdiéndose nos enseñó a encontrarnos. Aplausos de pie para esa mujer que anoche nos llenó la boca de dignidad y llenó el Ángel de la Independencia con almas contagiadas de orgullo. Ella ya ganó y con ella ganamos todes. Y la que soporte.