Se acerca el estreno de ‘Emilia Perez’ con Zoe Saldaña: una apuesta segura de éxito, talento, simpatía y toque latino

Al mismo nivel que Jennifer López o Salma Hayek, Zoe Saldaña se convirtió en una de las figuras latinas más importantes de Hollywood. Incluso en las recaudaciones, ninguna otra actriz la supera detrás de los superéxitos de Avatar, Star Trek, Guardianes de la Galaxia y hasta Avengers, con un promedio de casi 450 millones de dólares (Scarlett Johansson la sigue lejos en un segundo puesto, con un promedio de 300 millones de dólares en recaudaciones). Y habiendo sido homenajeada con un premio especial por el Critics Choice Association, se postula ahora como una de las favoritas de las próximas nominaciones al Oscar como la protagonista del musical dramático de Netflix ‘Emilia Pérez’ que curiosamente representará a Francia como Mejor Producción Internacional, aunque la historia tenga mucho más que ver con una historia mexicana y la participación hispana de Selena Gómez y la actriz española trans Karla Sofía Gascón. ¿QUÉ TAN DIFÍCIL ES CONSEGUIR EL ÉXITO EN HOLLYWOOD SIENDO UNA LATINA? Supongo que yo logré mis oportunidades siendo la única mujer en la sala, al no tener miedo por ser tan joven, pensando que también podía dar algo mejor que otras mujeres, alimentando al mismo tiempo ese mismo sistema machista, sin darme cuenta. Hoy sé que nadie nos puede parar a las mujeres, cuando nos unimos. No hay nada que no podamos curar. No hay montaña que no podamos escalar a la hora de salvar alguien que amamos. No somos para nada egoístas por naturaleza. Yo también vengo de una familia de mujeres, con dos hermanas criadas por una madre y dos abuelas. Es el ambiente donde siempre me sentí más cómoda. Es por eso que una historia como ‘Emilia Perez’ pudo reconectarme con ese mismo ambiente, para darme cuenta que tenemos que invertir más en historias de mujeres para mujeres. Y no creo que lo pida como ningún favor. Como seres humanos, las mujeres estamos preparadas para reclamar el lugar que nos merecemos en el cine, en nuestra industria.

¿MARCA ALGUNA DIFERENCIA ACTUAR EN TU PROPIO IDIOMA, EN ESPAÑOL? Sí, siento una libertad total. Me encanta. Yo consumo el arte en español, desde la música y todos los medios artísticos que tienen que ver con mi idioma natal. Nuestra cultura también es hermosa, muy rica, tenemos gente talentosa desde escritores, pintores, cantantes hasta atletas. Y fue una forma perfecta de expandir en el cine mi vida personal. HAY QUIENES SE ENTERAN POR PRIMERA VEZ QUE LA PROTAGONISTA DE ‘AVATAR’ O ‘LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA’ ES UNA LATINA CON ORÍGENES DOMINICANOS QUE HABLA PERFECTO ESPAÑOL... Tengo que estar agradecida de todas las oportunidades que recibí desde que era una jovencita de Nueva York, como para haber estado en una producción de James Cameron como Avatar. Desde ahí, se catapultó una carrera donde también sigo aprendiendo. Es obvio que tuve suerte porque si lo hubiera planeado, jamás hubiera existido. Simplemente sucedió. Tomé cada oportunidad que se me cruzó en mi camino y abrir cada puerta que sentí que me habían cerrado. Y aquí estoy, diez años después, aprovechando los beneficios de los éxitos del cine que también llevan tanto tiempo. Por eso no puedo negar que lo aprecio, pero yo quiero seguir creciendo como artista, hay mucho más que yo quiero hacer.

¿HOY MÁS QUE NUNCA? Soy una mujer de mediana edad. Tengo 45 años. El reloj está sonando en mi oído. Es algo que la sociedad tampoco genera por nosotros, porque somos demasiado buenos en sabotearnos al pensar que termina nuestro turno cuando llegamos a cierta edad. Pero al momento de preguntar que quiero hacer, tampoco quiero parar de soñar. Me emociono con solo pensarlo. Quiero seguir haciendo arte, porque es lo único que quiero hacer. Y quiero trabajar más en español, mucho más. Para quienes no la conocen realmente, para trabajar en Estados Unidos, al principio Zoe Saldaña hasta tuvo que cambiar la letra ñ de su nombre, con una N, “porque no existe la ñ en inglés”. Y habiendo nacido en Nueva Jersey, con una madre dominicana y un padre puertorriqueño, también habla perfectamente nuestro idioma teniendo en cuenta que a los 9 años se mudó con la familia a la República Dominicana. Ahí fue donde también tomó las primeras clases artísticas de ballet y danza que recién ahora puede demostrar en el cine. Incluso el primer rol protagónico, había sido con el personaje de la bailarina Eva de ‘Center Stage’. Claro que después entró por la puerta grande de Hollywood, cuando trabajó con Britney Spears en ‘Crossroads’ y tuvo el rol de la Pirata Anamaría en ‘Piratas del Caribe’ (La Maldición de la Perla Negra). Y entró automáticamente en el mundo de las superproducciones como Uhura en el comienzo de ‘Star Trek’ y la famosa princesa Na’vi de ‘Avatar’, antes de ser Gamora en ‘Guardianes de la Galaxia’ y el final de ‘Avengers’. Para el 2025, también vuelve con la tercera versión de Avatar, pero antes seguramente la veremos pasar por la alfombra roja del Oscar, hablando en nuestro idioma, con la segura nominada ‘Emilia Perez’.

¿NUNCA ANTES TE HABÍAN LLEGADO OTRAS OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR EN ESPAÑOL, EN HOLLYWOOD? Para nada. Y es algo que también me ponía triste, porque yo tampoco estaba haciendo nada al respecto. Por suerte puedo aceptar nuevas oportunidades, porque estoy en pareja con un hombre que es artista y literalmente está dispuesto a levantar todo para ir donde tengamos que ir, porque mis hijos también vienen conmigo. Y él puede hacerlo porque al ser artista, puede trabajar donde quiera. ¿CÓMO ES QUE SALTASTE DE LAS SUPERPRODUCCIONES DE AVATAR, STAR TREK, GUARDIANES DE LA GALAXIA Y AVENGERS A UN GÉNERO TAN DIFERENTE COMO EL MUSICAL DE ‘EMILIA PEREZ’? Llevo el arte en el corazón. Y es la gran la oportunidad que venía esperando, para reconectarme con mis raíces. Viniendo de Nueva York, también llevo el jazz en mi ADN. Fui bailarina y seré siempre una bailarina.

Aunque esté considerado como un musical, ‘Emilia Pérez’ mantiene el mismo nivel de una historia original detrás de un narcotraficante que intenta escaparse de la ley, armando una vida completamente nueva cambiando de país y de sexo, mientras su propia familia cree que realmente está muerto. Como la abogada personal, Zoe Saldaña es la única que conoce la verdad que ni siquiera la esposa que interpreta Selena Gómez consigue develar al volver a ver a su esposo totalmente cambiado como una mujer, representada por la verdadera actriz transexual Karla Sofía Gascón. Lo curioso es que en el próximo Oscar ‘Emilia Pérez’ va a representar a Francia, aunque sea una historia totalmente hispana (incluyendo el logro de hacer hablar en español a Selena Gomez). Y es porque detrás de cámara está el director francés Jacques Audiard y fue filmada en París, además de haberse estrenado en el Festival de Cannes, con una ovación de diez minutos. ¿CÓMO VIVISTE EL GRAN ESTRENO DEL FESTIVAL DE CANNES? Sólo lo me acuerdo que me sentí muy emocionada, por todas las buenas razones, obviamente. Después de trabajar tanto, uno solo puede esperar que el resultado final sea bien recibido o que al menos no nos odien. Y esta vez excedieron mis expectativas. La recepción fue increíble. Y no lo esperaba, porque la idea original tampoco es demasiado lógica: un musical que además trata sobre un narcotraficante que necesita convertirse en mujer y le paga a la abogada para que lo ayude. Y además de todo, es hablada en español, con escenas filmadas en México. La idea era una verdadera locura.