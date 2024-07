¡Se acerca su estreno en Universal+! Revela Georgia Flood los secretos de la serie ‘Apples Never Fall’

Acababa de terminar un programa de televisión llamado Nautilus. Fue una jornada de 197 días y quede agotada. Conseguí la audición y casi no fui porque estaba demasiado cansada. Pero me encantó el personaje, así que fui a la audición. Al terminarla pensé, bueno... eso nunca sucederá ¡Pero luego resonaron con lo que hice! Y cuando conseguí el rol, lloré como un bebé.

Definitivamente. ¿Estás listo para mi línea de tiempo de Liane Moriarty? (risas) ¡Vi Big Little Lies cuando salió y simplemente me la devoré! La vi dos veces seguidas y luego salí y leí el libro. Para mí, aquí está esta mujer de Australia creando estas increíbles historias especialmente para mujeres. Luego salió ‘Nine Perfect Stranger’s y pensé: algún día tendría que participar en una de sus series, especialmente porque se estaba filmando en Australia. Cuando llegó esta audición, me estaba quedando en un Airbnb y el libro ‘Apples Never Fall’ estaba en la estantería. Pensé: ¡esto es el destino!

¿CÓMO TE PREPARASTE PARA SAVANNAH?

Investigué mucho. Realmente no puedo decirte qué es eso porque la delatará. Pero investigué mucho sobre el tipo de persona que es ella. Luego coloreé todo esto con su historia de fondo y le pregunté a Melanie, ¿está bien? Y ella dice, sí, vete a la ciudad. Modificamos constantemente mi historia de fondo. Así que tenía una historia de fondo completa y sustanciosa que me ayudaría a sentir y luego podría dejarlo ir en el set. Definitivamente música. Diré que tenía una lista de reproducción para ella. Tenía un par de canciones que me acercarían a ella Back in Black de AC/DC fue uno de ellos, también algo de música de ópera de Prokofiev, sólo algunas cosas raras que normalmente no escucho. Estas canciones me ayudaron a hacer florecer a mi personaje.

¿POR QUÉ CREES QUE EL PERSONAJE DE ANNETTE BENING, ESTABA MÁS QUE FELIZ DE INCLUIR A ALGUIEN COMO ‘SAVANNAH’ EN SU VIDA?

Creo que potencialmente es el hecho de que la unidad familiar de Joy simplemente no está funcionando. Sus hijos no la necesitan tanto como ella quiere que la necesiten. Joy y Stan (Sam Neill) también tienen problemas como pareja. Es como un castillo de naipes, no todo es lo que parece y es bastante endeble. Pero Savannah llega y necesita de inmediato. Entonces creo que eso la hace sentir validada.