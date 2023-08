Taylor Swift ‘encanta’ a más de 58 mil swifties en su primer concierto en México

Emocionados hasta los huesos y con la acumulación de 17 años de espera fue como cerca de 58 mil asistentes disfrutaron del “The Eras Tour” de Taylor Swift en su primer concierto en su primera vez en México. La cantante de 33 años nacida en Pensilvania deleitó a sus Swifties por cerca de 3 horas con 45 canciones que recorren sus 10 “eras” conformadas por cada uno de los álbumes y regrabaciones que han marcado su carrera. Horas antes, algunos hasta días, sus fanáticos inundaron las inmediaciones del Foro Sol con cardigans tejidos, compartiendo “friendship bracelets”, usando sombreros con plumas, lentes en forma de corazón, brillos, diamantinas y atuendos de colores vibrantes que representaban a cada uno de sus discos.

Cinco minutos después, la intérprete de "Shake It Off" pidió a los y las miles de Swifties que cantaran el primer puente de la noche, estrofas en las cuales -según sus seguidores- es experta en componer, de la canción "Cruel Summer", sencillo que tomó relevancia en las listas de Spotify durante el verano, pese a ser lanzado en 2019. "I'm drunk in the back of the carAnd I cried like a baby coming home from the bar (oh)Said, 'I'm fine', but it wasn't trueI don't wanna keep secrets just to keep youAnd I snuck in through the garden gateEvery night that summer just to seal my fate (oh)And I screamed for whatever it's worth 'I love you', ain't that the worst thing you ever heard?He looks up grinning like a devil", entonaron al unísono el emblemático recinto ubicado en la Ciudad de México.

Swift continuó con su "Lover era" con las canciones "The Man"; "You Need To Calm Down"; "Lover", donde se tomó unos minutos para hablar con los fans y comentarles lo emocionada que estaba por ir a Ciudad de México y concluyendo con "The Archer". Seguido de las canciones del disco Fearless, comenzando con la canción homónima, para continuar con los sencillos "You Belong With Me" y "Love Story" que fueron coreados en su totalidad por los Swifties mexicanos; esto tras un cambio a un vestido dorado con flecos. Fue durante "Love Story" que múltiples fanáticos aprovecharon a pedirle matrimonio a sus parejas con la frase: "Marry me, Juliet, you'll never have to be aloneI love you, and that's all I really knowI talked to your dad, go pick out a white dressIt's a love story, baby, just say yes", acto que se ha vuelto una tradición entre los fans de Taylor Swift alrededor del mundo y de los años.

Para la siguiente era “Evermore”, con un vestido largo en la misma tonalidad de amarillo interpretó “’Tis The damn season”, “willow”, “marjorie”, “champagne problems”, donde recibió una ovación de minutos por sus fanáticos y concluyendo con “tolerate it”. Pero los fans de Taylor Swift solo habían calentado las gargantas para este momento con solo 3 de las 10 eras completadas.

En otro cambio de “era”, engalanado por una serpiente que bajaba desde lo alto de la pantalla a la gran pasarela, tomó un tono más oscuro para su disco “Reputation” donde interpretó los sencillos “... Ready For It?”; “Delicate”; “Don’t Blame Me” y “Look What You Made Me Do”, acompañados de un juego de luces que iluminan el cielo de la capital de México. Nostálgicos resultaron sus fanáticos, luego que Taylor interpretara “Enchanted” y “Long Live” de su más reciente regrabación “Speak Now”.

Sin embargo, el vibrante rojo rompió con la atmosfera para dar inicio a "Red era", con sencillos que la catapultaron a la fama mundial "22", "We Are Never Ever Getting Back Together"; "I Knew You Were Trouble"; "Nothing New" y "All Too Well (10 Minute Version)". En este bloque impresiona a uno swiftie al regalarle el sombrero que usa al inicio del concierto.

Cambiando completamente de género musical, Taylor comenzó la era “Folklore” con canciones como “the 1”, “betty”, “the last great american dynasty”, “august”, “iliciti affairs”, “my tears ricochet” y “cardigan”; álbum que fue elogiado por la crítica durante la pandémica de COVID-19 y ganador del “Álbum del Año” de los Grammy.

Y la recta final estaba por comenzar, Swift inició la era “1989” con el mismo conjunto en color azul que utilizó durante el anuncio de la regrabación del mismo disco en su última noche en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

“Style”, “Blank Space”, “Shake It Off” “Wildest Dreams” y “Bad Blood” fueron parte del setlist. Para dar paso a las esperadas “canciones sorpresa” que en esta ocasión fueron “I Forgot That You Existed” de “Lover” a capela con guitarra y “Sweet Nothing” de su más reciente álbum de estudio “Midnights” a capela con piano.

Y para cerrar broche final, la era “Midnights” los swifties disfrutaron de recientes éxitos como “Lavander Haze”, “Anti-Hero”, “Midnight Rain”, “Vigilante Shit”, “Bejeweld”, “Mastermind” y “Karma”.

Rociados por una nube de confeti de los colores de las Eras de Taylor Swift, fue como terminó el primero de los cuatro conciertos que dará la cantante estadounidense en el Foro Sol de la Ciudad de México.

