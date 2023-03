Selena Gomez llegará al altar... en la nueva temporada de OMITB

Desde ayer la imagen de Selena Gomez con vestido de novia está emocionando a los internautas, no solo porque es un adelanto de la nueva temporada de Only Murders in the Building, sino porque le queda bastante bien el blanco.

Aunque aún no hay información sobre le que le pasará a su personaje en la serie de Hulu –que se transmite en México por Star+–, Mabel Mora, todo podría indicar que llegaría al altar, o que es parte de algún plan por parte de los vecinos de Arcadia.