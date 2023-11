¡De vuelta a Hawkins! Celebran en redes el Día de Stranger Things

Para los fanáticos de hueso colorado de Stranger Things este día es especial dentro y fuera de la trama ya que de acuerdo a la trama el 6 de noviembre de 1983 fue que “ Will Byers” se perdió en el pueblo de Hawkins desatando así la historia.

¿QUÉ PASÓ CON STRANGER THINGS?

La huelga de actores sigue golpeando fuertemente a la industria del entretenimiento en Hollywood, los programas, series y películas están congelados y el futuro es incierto aún, incluso para este exitoso show.

De hecho, una de las incógnitas más grandes de la quinta y última temporada de la serie es sobre la apariencia de los protagonistas, ya que de la cuarta a la quinta temporada del show habrían pasado más de 3 años en la vida real, mientras la trama sigue en los años 80.

”No, me sorprendió que una frase que dije sobre este tema se difundiera tanto. Lo cierto es que sabemos lo que estamos haciendo en este programa. Nuestro elenco es brillante. Y estos personajes que los Duffer han creado son tan vívidos. No me preocupa que todos vuelvan a vestirse y a darles vida”, dijo Shawn Levy, productor ejecutivo del show luego de asegurar que utilizarían inteligencia artificial para “rejuvenecer” la apariencia de los protagonistas.