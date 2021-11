¡Disney+ a tan solo 29 pesos! ¿Cómo conseguir esta promoción de aniversario?

Además, 12 de noviembre The Walt Disney Company será el anfitrión de Disney+ Day, la celebración global que cobrará vida en todas las dimensiones de la compañía. Los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar de nuevos lanzamientos de contenido en las marcas icónicas del servicio, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star en los mercados internacionales. Aquí te decimos cuáles serán algunos de los grandes estrenos:

-Marvel Studios estrenará la nueva película “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”, la cual presenta al primer superhéroe asiático de la franquicia.