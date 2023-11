¡Los fans lo lograron! Estrena ‘Soy Tu Fan’ tercera temporada en Star+ a 13 años de su inicio

¿CÓMO TE SIENTES AL REGRESAR?

Me siento mega feliz, emocionada, muy contenta y emocionada por nosotros, el equipo que la hicimos. También muy emocionada por el público que lleva años pidiendo una nueva temporada, y además, dimos todo, dejamos todo en la cancha y es una temporada muy catártica como muchos de nosotros. Toca temas muy profundos y está llena de amor; creo que las emociones con las cuales tratamos la gente se va a identificar con ellas.

¿CÓMO FUE PONERSE EN EL PERSONAJE DE ‘CHARLY’?

Me encanta porque ‘Charly’ se permite mostrar más cuando está de mal humor, a diferencia de mí. Normalmente, siempre que estoy de mal humor, trato de cambiarlo rápidamente. Normalmente no me despierto de mal humor ni ando gruñona, pero se vale. Hay días buenos o malos, y la libertad que me da ‘Charly’ es maravillosa. Esta temporada toca temas muy sensibles; está a flor de piel porque está intentando embarazarse. Entonces, con las hormonas, “las cabras se van al monte”. Es una montaña rusa de emociones.