¿Mariah Carey se vengará de Luis Miguel? La cantante ya prepara su bioserie

Mariah Carey es la indiscutible ‘Reina de la Navidad’, pero ¿será que también quiere convertirse en la ‘Reina de las Bioseries’? Al parecer, Carey tiene mucho que decir después de su ‘involuntaria’ participación en “Luis Miguel: La Serie”, una producción de Netflix protagonizada por el mexicano Diego Boneta, pues ahora la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” anunció que está adaptando su biografía a una serie con el director Lee Daniels, conocido por la película “Precious”.

Y aunque parecería una venganza muy bien planeada por la cantante, Mariah solo está dando el siguiente paso con su exitosa biografía “The Meaning Of Mariah Carey”, la cual publicó en 2020 y la cual se convirtió en un gran éxito. En el libro contó detalles de su vida personal como su matrimonio con Tommy Mottola, su romance con Luis Miguel, la llegada de sus hijos Moroccan Scott y Monroe Cannon, así como su vida al lado de Nick Cannon.

En una reciente entrevista en Nueva York, Carey fue cuestionada sobre si consideraría escribir una obra musical basada en su vida, sin embargo, la cantante de “I Know What You Want” fue más allá y dijo que lo que está preparando es una mini serie de ocho capítulos que se basará en lo que escribió para su biografía. ”Hicimos el libro, y lo estamos armando. Estoy trabajando con mi amigo Lee Daniels. Y estamos hablando acerca de la adaptación de mi libro. Preferiría hacer eso”, comentó. Mariah señaló que para ella es muy importante que la miniserie sea “cruda, sucia, bella, espectacular y real”, por lo que el director de la película “Precious” fue la mejor opción. Su libro, que fue lanzado para celebrar cuatro décadas de éxito con su carrera en la música pop y R&B, sorprendió a sus fans al mostrar a una Mariah Carey increíblemente honesta acerca de los más oscuros detalles de su vida, como el abuso del que fue testigo cuando era niña.