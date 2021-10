“Maya and the Three”, nueva serie de animación de Netflix con mucho sabor latino

Una princesa inconformista en un exuberante y mágico mundo prehispánico. Esa es la apuesta de “Maya and the Three”, la nueva serie de animación de Netflix con mucho sabor latino y con la actriz Zoe Saldaña como líder de su doblaje.

“Maya desafía al viejo ‘establishment’”, aseguró en una entrevista con Efe.

Saldaña es solo uno de los numerosos nombres conocidos que han prestado su voz a este proyecto, ya que “Maya and the Three” también cuenta con el doblaje de Rita Moreno, Diego Luna, Gael García Bernal, Kate del Castillo o Isabela Merced.

“Maya and the Three”, que aterrizará en la plataforma digital este viernes, cuenta la historia de una valiente princesa llamada Maya (Zoe Saldaña) que, siguiendo las claves de una antigua profecía, deberá encontrar a tres legendarios guerreros para salvar a la humanidad.

Concebida como un gran homenaje a la cultura y la mitología de los aztecas, los mayas y los incas, “Maya and the Three” es una serie creada por Jorge R. Gutiérrez, el director mexicano detrás de la película “The Book of Life” (2014).