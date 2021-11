Pobreza, gloria y droga en la serie “Maradona: sueño bendito”

El estreno de “Maradona: sueño bendito” también promete dar inicio a una batalla legal contra los productores, liderada por Villafañe, madre de dos de las hijas del futbolista, quien se opuso a su mención en la producción. La abogada de Villafañe, Elba Marcovecchio, adelantó que ya tienen lista una demanda contra Amazon en caso de que su clienta sea injuriada por el contenido de la serie.

“Estoy muy tranquila del trabajo que se hizo, fue muy responsable, con todo el respeto del mundo. Lo que pueda llegar a pasar no lo sabemos, no me puedo meter en eso”, dijo la actriz Laura Esquivel, quien interpretó al gran amor en la vida del ex jugador. “Estamos felices de lo que contamos, la amamos a Claudia, es una persona extremadamente fuerte, leona, protectora de sus hijas”.

Antes de su muerte, Maradona había demandado a su exesposa por supuesto fraude en operaciones inmobiliarias con su dinero en Estados Unidos.

Maradona murió el año pasado de un paro cardíaco durante una internación domiciliaria en las afueras de Buenos Aires. Siete profesionales de la salud fueron imputados por presunta negligencia médica. La causa sigue bajo investigación.