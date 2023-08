¿Se pelearon? Aseguran que salió David Zepeda de telenovela por culpa de Fernando Colunga

“Fernando hizo todo lo posible para que David no estuviera en el proyecto. No deseaba tenerlo de compañero”, indicó la fuente a la publicación.

En su momento, se dijo que Zepeda habría salido de la grabación del “remake” de la telenovela que lanzará la televisora de San Ángel por no recibir la cantidad monetaria acordada o porque no empataba con otros proyectos laborales.

DESDE HACE UNA SEMANA

El periodista de espectáculos, Alejandro Zuñiga dio a conocer desde su programa de YouTube que Zepeda salió del elenco incluso cuando ya habían comenzado a grabar.

“No se sabe si es decisión propia, o es decisión de la producción o no llegaron a un acuerdo económico”, dijo Zuñiga.

Aseguró que personalmente la decisión de tenerlos a ambos en el elenco no le parecía acertada al ser actores estelares ambos. “A mi se me hacía raro que un protagonista como David va a estar cuando hay un protagonista como Colunga, y mi Colunga no necesita que le traigas ninguno, Colunga puede solito”.