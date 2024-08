¿Se terminan las vacaciones? Estos son los estrenos en streaming imperdibles para ver este agosto 2024

Los lanzamientos para streaming en el verano se han posicionado como algunos de los mejores, con nuevas temporadas de series como ‘House of the Dragon’, Cobra Kai’ y hasta ‘Betty La Fea’, que se convirtieron en los referentes obligados en estrenos del año.

THE LORD OF THE RINGS: RINGS OF POWER – PRIME VIDEO

Desde las tierras de Mordor, la precuela de las grandes películas de Peter Jackson llegará en una esperada segunda temporada el próximo 29 de agosto, después de una gran pausa de 2 años, con una interesante visión a la Tierra Media creada originalmente por J.R.R. Tolkien.

Aunque Max presentó una dura batalla “a lomos de dragón”, la fantasía medieval que presentará la segunda temporada tendrá 8 episodios donde se verá el ascenso del “Señor Oscuro” Sauron.