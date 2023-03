Pedro Pascal es el ‘Rey del Streaming’ por sus personajes en ‘The Last Of Us’ y ‘The Mandalorian’ y al menos la noche del domingo, sin temor a los Oscar, se estrenó el último episodio de la primera temporada.

Con 9 capítulos la serie producida por Craig Mazin y Neil Druckmann llegó a su final en una historia esperanzadora, de tensión y con una humanidad que no logra reponerse a una pandemia que lleva 20 años azolándola.

Es así que ‘Ellie’ y ‘Joel’ llegaron, no de la mejor manera al hospital, con ‘Las Luciérnagas’ para que se analice el futuro de la humanidad gracias a la resistencia e inmunidad que tiene la joven al cordyceps.