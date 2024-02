¡Vuelve una ‘desesperada’! Ficha la serie ‘Only Murders in the Building’ a Eva Longoria

Eva se une a la cuarta temporada de la serie de Star+ ‘Only Murders in the Building’ en un papel recurrente, según se dio a conocer Variety.

¿QUÉ PASÓ CON EVA LONGORIA?

Los detalles exactos sobre el personaje que interpretará Longoria se mantienen en secreto, al igual que la mayoría de los detalles de la trama de la nueva temporada. Sin embargo, se sabe que en la cuarta temporada los personajes principales harán un viaje a Los Ángeles antes de regresar a Nueva York.

Longoria es mejor conocida por su papel protagónico en el exitoso drama de ABC “Esposas Desesperadas”, por el que obtuvo una nominación al Globo de Oro en 2006. También es conocida por protagonizar programas como ‘The Young and the Restless’ y ‘Telenovela’. este último de los cuales también fue productora ejecutiva. A continuación, protagonizará la serie de Apple TV+ ‘Land of Women’, de la que también es productora ejecutiva.