$!‘Soy una persona bastante protectora’ ¡Entrevista a Pedro Pascal y Bella Ramsay por ‘The Last of Us 2’!

Comparado en Hollywood como la mejor mezcla moderna del carisma de Antonio Banderas, con la natural actuación de Javier Bardem o la habilidad de Andy García a la hora de elegir personajes que no sean necesariamente latinos, Pedro Pascal solo demuestra haber nacido en Chile, cuando habla en español. Hasta en la serie ‘Narcos’ era difícil adivinar sus orígenes, cuando interpretó el personaje del agente de la DEA ‘Javier Peña’. Ni hablar del Príncipe Dorne de ‘Games of Thrones’ y en la acción del guerrero espacial ‘Mandalorian’, él es quien realmente actúa como el cazador de recompensas por donde gira la futurística historia. Es esa misma fama que también aprovechó Marvel para darle el nuevo rol del superhéroe Mister Fantastic, para filmar en estos días la nueva versión de Avengers Doomsday con otras superestrellas como Robert Downey Jr y Chris Hemsorth. Pero antes, Pedro vuelve con la segunda temporada de la serie ‘The Last of Us’, con el mismo rol de Joel, con otro estilo de futuro.

Cinco años después del final anterior, 25 años después de una contagiosa pandemia, explora el impacto de haber perdido a los seres queridos, exponiendo diferentes puntos de vista del heroísmo, cuando se ven desde una perspectiva diferente. Y volviendo al tiempo presente, pudimos entrevistarlo en el lujo del Hotel London West Hollywood, junto con la otra protagonista de la serie, Bella Ramsey. ¿Cómo te llevas con la fama desde el éxito a la par de ‘The Last of Us’? Pedro Pascal: ¿El nivel de fama? Yo lo tomo como un juego. Es algo que en mi trabajo, definitivamente genera un nuevo capítulo en mi vida, en una forma bastante profunda, por la experiencia personal de haber conseguido los trabajos que son tan bien recibidos. Todavía me acuerdo la primera reunión que tuve con los creadores de ‘Last of Us’. Me acuerdo como fue que me llamaron, el viaje a Alberta, una videollamada y el encuentro por primera vez en el estudio. Pero la forma en que después nos recibió la gente, es muy importante. Significa mucho para todos nosotros, porque no es algo para nada común, aunque no me vuelva a pasar de nuevo (Risas). Es todo muy extraño.

¿Y el factor de fama que va de la mano del éxito? Pedro Pascal: - En términos de exposición, solemos ser más reconocidos por el público con trabajos así, que se convierten en la protección de un buen escudo... No sé si te protege necesariamente, pero es como un ancla. ¿Y Bella? ¿Cómo se vive el poder de la fama a los 21 años? Bella Ramsay: - Da un poco de miedo. Cuando salió la primera temporada, obviamente fue tremendo. Pero todavía no me di cuenta que estamos por estrenar la segunda temporada. Y saber que todos la van a mirar y me van a mirar a mi... da un poco de miedo, pero es algo emocionante.

Para quienes no hayan visto la primera temporada de ‘The Last of Us’, en realidad está basado en un videojuego de Playstation 3 que HBO le dio vida. Y aprovechando la realidad de haber vivido la pandemia del COVID, la serie explora las consecuencias, 20 años después de otra pandemia que pudo haber terminado con nuestra sociedad, donde solo quedaron ‘Los Últimos’ que conviven en una zona de cuarentena llamada QZ, controlada por una agencia federal llamada FEDRA. El tema es que Pedro Pascal, en el personaje de Joel ya había perdido a la hija Sarah (asesinada por un soldado) y se escapa de la zona de cuarentena con la única esperanza de una cura: una adolescente llamada Elle que aunque está infectada, es totalmente inmune. Lo curioso es que la historia original de una pandemia que puede terminar con los humanos había nacido una década antes de la verdadera pandemia del Covid. Y el actor Eliot Page, conocido como Ellen Page antes de su transición sexual, asegura que los creadores se basaron en ella para crear el personaje de Elle. Hasta cierto punto, hay quienes esperaban que junto a Pedro Pascal, él también fuera la protagonista de la serie, pero los directores decidieron elegir alguien mucho más joven como la actriz Bella Ramsey que incluso ya había trabajado en ‘Games of Thrones’ y ahora vuelve con la segunda temporada de ‘The Last of Us’, aunque esta vez, ellos no se lleven tan bien como antes.

¿Hay alguna diferencia en la experiencia del estreno del primer año de la serie, en comparación con la vuelta de una segunda temporada de ‘The Last of Us’? Pedro Pascal: Es fantástico. Venimos trabajando muy pero muy duro, por dos años ya, sin descansos. Apenas terminamos con la primera temporada (‘The Last Of Us´), empezamos la segunda. Llegó la hora de mostrar lo que hicimos, porque estamos extraordinariamente orgullosos. Bella Ramsay: - Yo lo veo como una celebración, después de tanto trabajo. Solo espero que también le guste a la gente, porque todos hicieron un trabajo increíble. Pedro Pascal: - Es muy especial volver con la expansión de una identidad, con gente conocida y gente nueva. Es excitante haber generado la segunda temporada de una serie que gustó tanto. ¿Cómo describirían la segunda temporada en una sola palabra? Bella Ramsay: - Lluviosa. Pedro Pascal: - Y nevada.. ¿Nevado y lluviosa? Pedro Pascal: - La tempestad de la nieve que se ve en la serie, es real. Pasamos demasiado tiempo en la nieve, me colocaron en lo más alto de una montaña... la historia está llena de conflictos, mostrando como empezó todo, quien lo empezó, pasando por todo el mundo, lidiando con ciertos conflictos donde la gente muere por vengarse. ¿Puede romperse? ¿Se va a romper? Por ahí pasa la historia.

¿Cómo enfrentaron la actuación de los personajes, teniendo en cuenta que ahora ya pasaron cinco años desde el final de la temporada anterior? Bella Ramsay: - Simplemente tuvimos que odiarnos un poco por un tiempo (Risas) Pedro Pascal: - La parte de odiarme a mí, debe haber sido muy fácil (Más risas). Bella Ramsay: - Obviamente, hubo muchos cambios a lo largo de estos cinco años. Mi personaje de Ellie tenía 14 y ahora tiene 19. Y para cualquier adolescente, es una época donde todos crecemos. Pero en mi caso hay razones mucho más profundas. Tampoco me encantó representar el enojo que tenía que mostrar con Pedro, en la ficción. Se habrá visto bien en cámara, pero en la vida real nos queremos demasiado. Fue algo muy interesante. Pedro Pascal: - A nivel práctico, esa escena había sido mi primer día en el estudio. Todo estaba muy bien preparado, los dos en un ambiente bastante íntimo donde se sentía la distancia increíblemente dolorosa entre los dos. Pero cuando se apagaban las cámaras, pudimos bromear y reírnos juntos. Eso fue increíblemente confortable. Era como volver a casa. Pero esta experiencia, mucho más que cualquier otro trabajo, fue muy difícil separar lo que viven los personajes y lo que me hizo sentir, aunque no sea para nada saludable.

¿Hasta qué punto se puede tomar la historia como un verdadero entretenimiento? Pedro Pascal: - El arte de contar historias limpia nuestras almas en cierta forma. Siempre fue así. Es el fiel testimonio de la vida del ser humano, desde las huellas digitales en la pared de una cueva hasta una serie de televisión que se puede ver por una plataforma de streaming como Max, a partir del 13 de Abril. Es la gran base de mi crianza: los libros que he leído, el cine y la televisión con que crecí reflejan la experiencia humana en circunstancias extremas.. Y creo que es una forma bastante saludable de un enfermo placer que cura el alma. Parece un lugar seguro para ver las relaciones humanas en medio de una crisis o situaciones dolorosas, para dibujar una alegoría políticamente inteligente del mundo en que vivimos.

DIaGWM3Jtgh