‘Supervivencia al Desnudo Latinoamérica’: Mexicanos sobreviven para contar su experiencia

“Si debemos estar un poquito locos de la cabeza para entrar a estas cosas. Yo fui por un reto personal , porque creo que a todos los que participamos ahí nos apasiona estar afuera, hacer cosas en la naturaleza. La verdad lo veo como un privilegio que nos haya tocado vivir esto, porque en lo personal me trajo la experiencia de volverte más humilde . De repente solo juzgas a la gente por su apariencia, por el carro, o la ropa que tiene y aquí no, porque nos mostramos como somos ” , relató, por su parte, Alfredo .

“Una de las enseñanzas que me llevo con esta experiencia es no ser esclavo de un reloj, ni preocuparme que pasara mañana, que comeré, siempre que pienso eso me digo: ‘Pablo si sobreviviste 21 días sin comer absolutamente nada, no te preocupes, sigue adelante’. En ese aspecto me enseñó a ser más relajado y disfrutar el día a día, estar presente en el momento, que es lo más importante”, expresó el estudiante de ingeniería ambiental.

“Creo que todos podríamos hacer un libro, o platicar por horas sobre todo lo que nos dejo esta experiencia. Sin embargo, de las cosas más importantes es ser agradecido desde el primer momento en que abrimos los ojos, agradecer que estas vivo, agradecer las cosas que tienes. Por ejemplo, cuando estuvimos en Colombia parecía que no teníamos nada, pero había pequeñas cosas que nos hacían felices, como no despertar en una tormenta, comer un poco de cactus”, añadió Paola.