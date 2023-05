Tragedia en la música: Muere Tina Turner a los 83 años

TE PUEDE INTERESAR: ¿La industria musical está en riesgo? Producirá Universal Music música con IA en EU

Entre otros problemas de salud en 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió trasplante de riñón en 2017. Sin embargo su salud quedó mermada.

A finales de octubre del 2022 Barbie lanzó una edición especial de la cantante para rendirle homenaje a la artista que hizo historia con canciones como ‘A Fool In Love’, ‘What’s Love Got to Do with It’ y ‘Let’s Stay Together’.