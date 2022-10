Homenajea Mattel a Tina Turner con el lanzamiento de su propia Barbie

Esta decisión se debe a que la artista celebra 40 años del lanzamiento de su éxito icónico ‘What’s Love Got To Do With It’.

‘HONRADA’

Por su parte la cuenta de Mattel celebró desde la cuenta de Instagram el lanzamiento de su nueva doll.

Publicidad

“Barbie se enorgullece de honrar la inigualable carrera de la “Reyna del Rock ‘n Roll” con una muñeca Barbie @TinaTurner Usando un mini vestido y chaqueta vaquera inspirada en su look en el vídeo ‘What’s Love Got To Do With It’, coleccionistas y fans de la música pueden celebrar el icono musical con la nueva muñeca Signature”, expresó la compañía en su perfil.

A través de un comunicado la artista dijo que se siente honrada por el lanzamiento de su nueva pieza de colección.