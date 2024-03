¿Vas a ir? ¡Ten esto a la mano! Comienza la cuenta regresiva para Pal Norte 2024

A 12 años de la primera edición del Festival Pal Norte se han vivido historias y experiencias dignas de contarse, sobre todo de superarse y ser una mejor a la anterior.

Y no hay plazo que no se cumpla y por fin este fin de semana comenzando el viernes 29 se realizará la edición 2024 del festival más importante del norte de México, con un line up que de nueva cuenta es llamativo para el público.

Kendrick Lamar, Blink-182, Imagine Dragons, Peso Pluma, Louis Tomlinson, Maná, Keane, Thirty Seconds to Mars, Anitta y Placebo son solo algunos de los más de 150 artistas de talla nacional e internacional que musicalizarán los imponentes escenarios que habitan en los adentros del Parque Fundidora.