$!Mon Laferte anuncia que está embarazada: ‘vamos a ser dos’

A través de una transmisión en sus redes sociales, la cantante Mon Laferte sorprendió a sus fans al revelar que está embarazada.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme... es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, de muchas hormonas, de cambios de peso, de humor y ha sido difícil; en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mi... este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra”, dijo la chilena.

Emocionada, Norma Monserrat Bustamante (su verdadero nombre), continuó expresando su sentir: “Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses y se supone que hay que esperar para contarlo, pero es que ya no puedo más, ni un día más, debo seguir dando entrevistas, hablando, viene una gira ahora, seguir haciendo promoción, tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió y no quiero seguir ocultándolo”.