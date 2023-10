¡Y soporten! ‘Yo no soy activista, soy chica de las redes sociales’, asegura Wendy en su visita a Saltillo

“Yo no soy activista, soy chica de las redes sociales, me gusta las redes sociales , me gusta echar desmad**, solamente me tocó entrar a un reality que se hizo con mucha visualización”, agregó.

Aseguró que no busca ser superior a ninguna de sus compañeras del medio además de no entrar en peleas a través de la prensa “En ningún momento yo he dicho que soy mejor que otra, yo no soy mejor que nadie porque saben que se ha hablado mucho de mí y que quieren pelear conmigo otras chicas trans, lo importante es que nos apoyemos entre nosotras y estoy agradecida con el reality, de que la gente se juntara en sus casas y viera que las personas de la comunidad trans y gay somos personas normales”, aseveró mientras sonreía a las cámaras.