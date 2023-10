‘Ya no estoy en mi Peak, ahora estoy en mi Prime’, Bad Bunny estrena su nuevo álbum con un gran mensaje para sus fans

La emoción de los fans del “Conejo malo” se intensificó con la supuesta filtración del playlist de este nuevo álbum durante la tarde de ayer. Aunado a esto, hubo muchas especulaciones sobre cuáles serían los artistas invitados, no obstante, muchos de los usuarios mostraron su descontento en redes ya que se dejaron llevar por rumores , como el que aseguraba la participación de Rosalía en este disco.

¿CUÁLES CANCIONES CONTIENE EL NUEVO DISCO DE BAD BUNNY?

A pesar de que las producciones actuales suelen contener alrededor de diez canciones, Bad Bunny apostó a lo grande con canciones que llegan a durar hasta seis minutos, dando a sus escuchas más de una hora para que puedan disfrutar de esta etapa más madura del artista. Entre el esperado tracklist de este álbum destacan canciones como:

Nadie sabe

Mónaco

Teléfono nuevo (feat. Luar La L)

Los Pits

Where she goes

Perro Negro

Un Preview

En este álbum el artista se inspiró fuertemente en la Fórmula 1 y en las polémicas que ha generado en los últimos años, presumiendo no hacer caso de lo malo y disfrutando de lo bueno, además de asegurar que las personas que hablan de él no lo conocen como sus fans “reales”.