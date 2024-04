¡Ya quisiera! Explota Cardi B porque la llaman ‘mexicana’; ‘me siento ofendida’, replica la rapera

Cardi B ingresó a la industria del entretenimiento entre polémicas, chismes y muchas agresiones verbales. Aunque parecía que sólo se trataba de otra celebridad de redes sociales ese “carisma” atrajo la atención de productores y el público de redes sociales para que tuviera una oportunidad seria en la música, hasta convertirla en la figura que representa en el rap femenino en inglés.

Su personalidad, su manera de insultar y forma de interactuar con sus fans en redes sociales es muy conocida, y es así que trascendió su gran molestia al ser llamada “mexicana”, lo que para ella representa, aparentemente un insulto.

”Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo, porque no lo soy. No soy mexicana”, dijo la cantante a sus miles de seguidores.