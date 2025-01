‘Yo solía hablar bien el español hasta que tuve mi primer trabajo’, confiesa Selena Gómez a VANGUARDIA sobre su trabajo en ‘Emilia Pérez’

¿Cómo fue que te llamaron para actuar por primera vez en español con ‘Emilia Pérez’?

Básicamente, me hablaron en mi equipo, comentando que había unas audiciones disponibles para el rodaje de ‘Emilia Perez’. Antes de preguntar de qué se trataba dije que quería hacer la prueba de audición, porque como actriz uno también trato de aprender algo nuevo. Recién después leí el guion y me pareció provocativo, peligroso y honestamente pensé que la ejecución podía ser polémica. Pero creí que era algo que podía hacer definitivamente. No hablo el español en forma fluida pero trabajé con un ‘coach’, antes de la audición (de Emilia Perez). Creo que tuve un mes para prepararme pero recién a los diez meses, supe que me habían aceptado. Lo gracioso es que el director Jacques Audiard dijo que me había aceptado desde el primer día que tomé la audición, aunque no me lo había dicho. Pero los dos primeros meses, para mí, fueron brutales porque era algo que realmente quería hacer, aunque no creo que ninguno de nosotros haya pensado que iba a tener la respuesta que tuvimos.

A pesar de estar totalmente hablada en español, con actores y una historia 100% latina, ‘Emilia Pérez’ representa a Francia en el Oscar por la nacionalidad del director que ni siquiera habla español ¿Cómo se comunicaban entre ustedes?

Es impresionante la forma en que Jacques, el director, se comunicaba en idiomas diferentes. Es una persona que aprecia culturas distintas y aunque no hable la mitad del idioma que vemos en cine, tiene una forma única de comprender la melodía detrás del diálogo que hablamos. Es muy interesante. Sabía exactamente lo que íbamos a decir, aunque no entendía exactamente el modo apropiado en que lo decíamos. Será por eso que yo me sentí muy libre en no tener que enfocarme en cada palabra que decíamos, en vez de concentrarme en la forma normal que hablamos en la vida. Me pareció fascinante, porque él se fijaba en el tono de lo que tratábamos de decir. Me encantó. Hablábamos en francés, español y en inglés. Había un millón de traductores en el estudio. Era muy interesante y gracioso al mismo tiempo, pero él siempre supo lo que él quería. Y también hizo muy buen trabajo en ayudarnos.