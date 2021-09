iPhone: ¿cámara dañada por fuertes vibraciones? Sucede para los últimos modelos

Gracias a un nuevo documento de Apple que llegó con artículos de respaldo, se advirtió a los usuarios que sus iPhones podrían dañarse por eventos aparentemente normales, a los que se debe prestar especial atención.

Se habla de algunas frecuencias de vibraciones generadas por dispositivos bastante potentes, como los motores de las motos, y parece que en varios casos pueden comprometer la estabilidad de las cámaras de los smartphones.

Todo se refiere a los lentes que utilizan estabilización de imagen óptica y autofocus de circuito cerrado, debido a giroscopios y sensores magnéticos que pueden dañarse por las vibraciones antes mencionadas.

Obviamente estamos hablando de sistemas diseñados para durar en el tiempo, pero no es seguro que salgan ilesos si se exponen a estos fenómenos, según han confirmado también varios informes.

En caso de daño, debería ver una calidad reducida de las imágenes con respecto a las fotos y videos, razón por la cual Apple ha desaconsejado conectar los iPhones a vehículos como motocicletas directamente, debido a las vibraciones que se transmiten.

La compañía también explicó que el conjunto, obviamente, no se ve afectado por dispositivos menos potentes y, por lo tanto, provocan menos vibraciones, como los patinetes eléctricos.

Ya se había hablado en su momento de que las dos tecnologías de cámara podrían verse afectadas por interferencias magnéticas, que provenientes de algunos accesorios habrían degradado el rendimiento de la cámara en varios casos, pero en ese momento no se trataba de daños permanentes, se resuelve fácilmente simplemente separando el todo.

Nos gustaría subrayar que el problema concierne básicamente a todos los iPhone 7 y los dispositivos que vinieron después, retomando lo reportado por MacRumors aunque iPhone‌ 6 Plus y iPhone‌ 6s Plus no están excluidos del conjunto.