En el apartado ‘Robots Hacking Us ’ (Robots hackeándonos) de ese informe Schneier afirma que los robots antropomórficos son una tecnología emocionalmente persuasiva y que la IA amplificará su atractivo .

Se muestran de acuerdo con gurús de la seguridad digital como Bruce Schneier, quien en su informe ‘ The Coming AI Hackers’ , afirma que en la interacción entre los sistemas humanos e informáticos hay riesgos inherentes cuando las computadoras comienzan a hacer el papel de las personas . Hasta el punto de que puede llegar el momento en que quienes pirateen nuestros sistemas sean “hackers” no humanos.

El hecho de que los ‘ robots hackers ’ se sumen al conjunto de piratas informáticos que ya existen es un escenario que no descartan Jordi Serra y Josep Curto, profesores de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en Barcelona (España).

¿ Podría llegar el momento en que quienes jaqueen nuestros sistemas informáticos, computadoras y dispositivos no sean seres humanos de carne y hueso sino máquinas inteligentes? ¿Los robots podrían convertirse en los nuevos piratas informáticos que acecharán nuestros datos y amenazarán nuestra privacidad? .

“A medida que la IA imite a los humanos, o incluso a los animales, secuestrará todos los mecanismos que los humanos usan para piratearse unos a otros”, advierte.

“Cuando los robots hacen contacto visual, reconocen rostros, reflejan gestos humanos, `presionan nuestros botones darwinianos´, exhibiendo el tipo de comportamiento que asociamos con la sensibilidad, las intenciones y las emociones”, según Schneier.

“Debido a que los humanos somos propensos a cometer el error de tratar a los robots como criaturas vivientes con sentimientos e intenciones, somos propensos a ser manipulados por ellos. Los robots podrían persuadirnos o asustarnos para hacer cosas que, de otro modo, no haríamos”, apunta.

“La IA de los robots eventualmente superará a las personas en capacidades que les permitirá manipularnos con mayor precisión”, según este experto en ciberseguridad del Centro Belfer de la Facultad Kennedy, de la Universidad de Harvard, en EU.

“A medida que las IA y los robots autónomos asuman más tareas del mundo real, la confianza humana en los sistemas autónomos se verá jaqueada con resultados peligrosos y costosos”, señala.

“Aunque no hay que olvidar que los piratas informáticos de IA, serán diseñados, pagados y controlados por piratas informáticos humanos, que quieren que los robots nos manipulen de una manera particular para un propósito particular”, según Schneier.