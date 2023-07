Threads, la nueva aplicación de Meta, ¿podrá terminar con el dominio de Twitter?

Eso no ha detenido a Zuckerberg .

“ Si ha habido alguna vez un propietario más autodestructivo de una empresa multimillonaria que esté resentido con los clientes que determinan el éxito de esa empresa, no lo conozco ”, comentó Lou Paskalis, fundador y consejero delegado de AJL Advisory, una empresa de estrategia tecnológica de mercadotecnia y publicidad, refiriéndose a Musk y Twitter.

El fin de semana, Musk impuso límites al número de tuits que sus usuarios pueden leer cuando utilizan la aplicación . Dijo que la medida era en respuesta a otras empresas que toman los datos de Twitter en un proceso llamado “ scraping ”. Los usuarios de Twitter no tardaron en recibir mensajes de que habían alcanzado su “límite de cuota” , lo que inutilizaba la aplicación tras un breve periodo de tiempo viendo publicaciones. Muchos usuarios de Twitter se sintieron frustrados .

Los ejecutivos de Meta llevan debatiendo desde el año pasado cómo sacar provecho del caos en Twitter , incluso mediante la creación de un servicio rival. “ Twitter está en crisis y Meta necesita recuperar su ímpetu ”, escribió un empleado de Meta en una publicación interna el año pasado, según un informe publicado en diciembre por The New York Times. “ VAMOS POR SU MERCADO Y SUS CLIENTES ”.

Un portavoz de Meta no respondió de inmediato a una solicitud para hacer comentarios.

Musk y Twitter no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero Threads no tardó en llamar la atención en internet: Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, tuiteó una captura de pantalla de la política de datos de la aplicación y Musk respondió: “Sí” .

Los ejecutivos de Meta ya habían descrito la aplicación como una versión “ sanamente gestionada ” de una red social de cara al público, en una alusión no muy sutil al comportamiento errático de Musk.

A pesar de estos retos, Meta sigue siendo el competidor más creíble de Twitter , c on grandes recursos y una audiencia de más de 3,000 millones de personas que utilizan Facebook, Instagram o sus otras aplicaciones . Otras plataformas que intentan aprovechar la debilidad de Twitter, como Tumblr, Nostr, Spill, Mastodon y Bluesky, son mucho más pequeñas que Meta .

Desde entonces, Zuckerberg se ha concentrado en iniciativas como la transmisión de videos en directo —un área tras la que Twitter también ha ido— y en las etiquetas de tendencias para permitir a los usuarios explorar temas que se han vuelto virales en Facebook e Instagram.

ZUCKERBERG Y MUSK PODRÍAN ENFRENTARSE DE OTRA MANERA: EN EL RING

Ambos están discutiendo la posibilidad de enfrentarse en un combate de artes marciales mixtas, según Dana White, presidente de la franquicia deportiva UFC. Aunque no se ha fijado una fecha, los multimillonarios de la tecnología han expresado en privado a White que están dispuestos a luchar, y los contornos de un evento están tomando forma. c.2023 The New York Times Company.

Por Mike Isaac, The New York Times.