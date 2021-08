Mastercard pronto abandonará las bandas magnéticas

Según ha revelado oficialmente Mastercard, e informado en las páginas de The Verge, hay noticias relacionadas con la evolución de las tarjetas de la compañía que pronto afectarán a todos los usuarios.

Hablamos concretamente de la banda magnética, y de cómo esta se está volviendo cada vez menos útil, hasta el punto de que la compañía ha decidido querer eliminarla por completo en unos años.

Evidentemente, no hay que preocuparse, ya que no estamos hablando de una desaparición total de los pagos in situ gracias a las tarjetas de la empresa, sino solo de la desaparición de un método.

Este nació en 1960, y después de más de 60 años comienza a ser casi superfluo, ya que la mayoría de los usuarios confían principalmente en métodos adicionales para pagar en las tiendas con tarjeta.

De hecho, se ha confirmado que el cambio no afecta a los chips , y mucho menos a los sin contacto , que en ambos casos son más seguros y rápidos.

Como se explicó, el objetivo es comenzar la transición a nuevas tarjetas sin la banda magnética a partir de 2024 en Europa (y más allá), donde los chips ya se utilizan particularmente.

Sin embargo, algunas regiones como Estados Unidos solo han comenzado a adaptarse después de este procedimiento y, en consecuencia, todo comenzará a partir de 2027.

El plan es no producir más modelos con la banda magnética a partir de 2029, lo que, por lo tanto, conducirá a la ausencia total de estos en todos los comercializados en 2033 .

El porcentaje de usuarios que confían en las bandas magnéticas está disminuyendo constantemente, por lo que la compañía apuntará a evolucionar los diseños de sus productos para adaptarse a las acciones de los clientes que posean una tarjeta de circuito.

De hecho, parece que durante la pandemia los pagos sin contacto, también gracias a los teléfonos inteligentes, se han disparado en popularidad.