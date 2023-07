¿Qué comprar en el Prime Day? Playstation o Xbox, estas son las mejores ofertas

El evento que ofrecerá Amazon Prime será del 11 al 16 julio y promete muchas rebajas en distintas categorías, incluidos electrónicos, pero actualmente no hay información específica sobre si podremos ver algún descuento en las más populares: el PS5 de Sony el Xbox Series X/S de Microsoft.

La Xbox Series X es más fácil de encontrar que la PS5, pero eso no significa que será más barata en el Prime Day. Es posible que haya descuentos moderados en paquetes, pero los descuentos significativos podrían llegar durante la temporada de compras navideñas. Si no puedes pagar el precio total de la Xbox Series X, tienes la opción de obtenerla a través de Xbox All Access por una cuota mensual.

Actualmente, la Xbox Series S está disponible regularmente por menos de su precio original, pero es poco probable que baje mucho más durante las ventas navideñas, aunque puede haber promociones en el Xbox Game Pass Ultimate o en paquetes de juegos y controladores. La Xbox Series S ya se vende a un precio ligeramente más bajo y es una buena opción para espacios pequeños y jugadores principiantes. No se esperan grandes ofertas en el Prime Day, pero es posible que haya mejores precios durante las vacaciones.