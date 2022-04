Aloy, de ser un personaje de videojuego a modelo de revista

Tiene 19 años, millones de fans, es una luchadora nata, desafía los cánones y estereotipos, Nathy Peluso canta por ella, y ha sido portada de Variety . Solo hay un “pero”: Aloy no es una persona real de carne y hueso, sino el personaje de un videojuego... Aunque eso no le ha impedido triunfar.

“ Puede que sea el Game of The Year 2022 ”, dijo el Youtuber Willyrex tras terminarse el videojuego, en una favorable crítica que es otra muestra más de su éxito.

Otros personajes y universos que han influido para crear Aloy son Ygritte, de “Game of Thrones”; Nausicaä (de la película “Kaze no Tani no Naushika” de 1984 de Hayao Miyazaki), o George Taylor de “Planet of the Apes” (1968).

Por su parte, la voz de Aloy en la versión original corre a cargo de Ashly Burch, que además de múltiples videojuegos, ha doblado películas y series como la animada “Adventure Times”. El doblaje latino es obra de Rosalba Sotelo, quien puso voz a la mismísima Viuda Negra en las películas de Marvel. Y en España, Aloy tiene la voz de Michelle Jenner.

Esta última, conocida por doblar, entre otras, a Hermione Granger en algunas películas de Harry Potter, habló sobre la importancia de una protagonista como Aloy, calificándola de referente “imprescindible” en una entrevista publicada en Vandal.