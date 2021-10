Castlevania: vampirismo ‘gamer’ para celebrar Halloween

Así, “se utiliza el término “Metroidvania”, en una fusión de los títulos de “Castlevania” y “Metroid” (otra saga de juegos retro conocida), para hablar de un subgénero dentro de los juegos acción y aventura cuyas plataformas no son lineales, y permiten explorar la historia de una manera más inmersiva y libre”, detallan.

El juego más vendido de la saga fue “Castlevania: Lord of Shadows” (2010), según dijo en su momento Dave Cox, antiguo “product manager” de la compañía Konami (desarrolladora de esta y otras series de videojuegos) en Reino Unido.

Sin embargo, el que recuerdan muchos de los fans con cariño es otro, “el ‘Castlevania: Symphony of the Night’ (1997), sin duda, afirman desde Tus Juegos Retro, “está considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y también lo es su inolvidable banda sonora”.

Para celebrar estos 35 años de historia, Konami acaba de lanzar “Castlevania Advance Collection”, que los conmemora y recopila los juegos de la saga para Gameboy Advance y uno de la Super Nintendo pero con gráficos mejorados.

Incluye los siguientes títulos: “Castlevania: Circle of the Moon, “Castlevania: Harmony of Dissonance”, “Castlevania: Aria of Sorrow” y “Castlevania: Dracula X”, y puede jugarse en Nintendo Switch, PS4, Xbox y ordenadores.

El trailer puede verse en Youtube. Y, si les tienta hincarle el colmillo, tanto esta colección como la serie de Netflix parecen ideales para ir preparando un Halloween vampírico.