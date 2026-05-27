Amazon: Estos son los mejores smartwatches que cuestan menos de $500 pesos
+ Seguir en Seguir en Google
Un reloj inteligente es una herramienta muy útil en el día a día, ya que no solo te dicen la hora, sino que cada uno incluye funciones únicas que te revelarán información precisa
27 mayo 2026
Estar al corriente con la tecnología no tiene que ser un dolor para tu bolsillo. Por eso, VANGUARDIA te recomienda estos smartwatches que cuestan menos de 500 pesos: Easytao, que cuenta con una apariencia elegante y un diseño liviano para mejor experiencia; Esfoe, que promete calidad militar estándar; Xiaomi, que es compatible con 50 modos deportivos; Keluona, que monitorea constantemente la salud del usuario; y Huseyta, a través del cual podrás recibir llamadas por bluetooth y notificaciones en tiempo real.
https://vanguardia.com.mx/vida/los-mejores-kits-para-el-cuidado-de-la-barba-que-puedes-encontrar-en-amazon-CJ20927588
1
Easytao
El reloj inteligente redondo viene con una pantalla LCD de 1.28 pulgadas que proporciona una profundidad de color increíble y una claridad excepcional. Tiene una apariencia elegante y un diseño liviano, para brindar una mejor experiencia de usuario. Su correa es metálica e incluye otra de silicona. Además, el sistema cuenta con un monitoreo de salud, múltiples modos deportivos y notificaciones inteligentes, y es compatible con Android y iOS.
2
Esfoe
Cuenta con una la resolución más alta del mercado. Utiliza tecnología antirreflejos para garantizar una visibilidad óptima en exteriores. La pantalla AMOLED de bajo consumo se mantiene siempre encendida sin gastar batería. Esfoe promete que su smartwatch de calidad militar es altamente resistente a las caídas y, que con su cuerpo de aleación de titanio, proporciona solidez superior. Es apto para dar seguimiento a datos de ejercicio y salud en tiempo real, y se sincroniza con tu celular para realizar un informe de salud detallado.
3
Xiaomi
Es de diseño ligero y cuerpo compacto, resistente a caídas y al agua. Xiaomi promete que su smartwatch es compatible con 50 modos deportivos y que cuenta con una monitorización total respecto a la calidad de sueño y salud. Además, es totalmente personalizable con 100 esferas de reloj y correas de varios colores para crear tu propio estilo. Es compatible con Android y iOS.
4
Keluona
Garantiza un diseño liviano y monolítico. Además, cuenta con un sensor de alta precisión que monitorea la frecuencia cardiaca en tiempo real, así como del sueño. La tecnología de reconocimiento automático de deportes que incluye es capaz de detectar rápidamente cualquier tipo de actividad física. Se sincroniza perfectamente con aplicaciones de comunicación populares como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Skype y otros servicios electrónicos.
5
Huseyta
Se puede conectar a tu celular vía bluetooth para que puedas disfrutar de la libertad de responder y realizar llamadas directamente desde tu muñeca, además puedes recibir notificaciones inteligentes de WhatsApp, Facebook, Messenger y más, sin necesidad de tener el teléfono en la mano. Es ideal para mantenerte siempre conectado durante el trabajo o el deporte. Su diseño está hecho para facilitar tu vida, pues incluye control de cámara y música, cronómetro, alarma, linterna, clima, podómetro y búsqueda de teléfono, entre otras cosas.