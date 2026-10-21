Amazon: Siente el terror de Halloween con estas novelas de suspenso
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Para un plan hogareño de frente a esta festividad, VMás te recomienda leer alguna de estas novelas de terror que puedes encontrar en Amazon
Conoce el terror que puede dar una buena lectura con estos libros: El misterio de Salem’s Lot de Stephen King, para sumergirte en un lugar de espanto; La maldición de Hill House de Shirley Jackson, para un miedo más psicológico e inquietante; Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, para una trama más visceral; El ritual de Adam Nevill, ideal para la noche; Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, para un ambiente más gótico.
1
El misterio de Salem’s Lot de Stephen King
Tiene la ambientación de otoño clásico de Nueva Inglaterra y evoca la sensación claustrofóbica de un pueblo siendo consumido por la oscuridad. Trata de un escritor que regresa a su tranquilo pueblo natal en Maine, solo para descubrir que sus habitantes están comenzando a transformarse lentamente en vampiros.
2
La maldición de Hill House de Shirley Jackson
Es la novela de casas encantadas por excelencia. Su terror es psicológico, elegante y sumamente inquietante. La trama es de cuatro investigadores de lo paranormal que se instalan en la misteriosa mansión Hill House para estudiar sus supuestas manifestaciones sobrenaturales.
3
Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica
Si prefieres el terror visceral y distópico al sobrenatural, esta novela argentina ofrece una crítica escalofriante que no deja indiferente a nadie. Habla de un mundo donde un virus mortal ha vuelto a los animales inviables para consumo, la sociedad legaliza la cría e industrialización de humanos para consumo de carne.
4
El ritual de Adam Nevill
Es un referente imprescindible del terror folclórico. Transmite una sensación helada, claustrofóbica y de aislamiento absoluto perfecta para leer de noche. Trata de cuatro antiguos amigos de la universidad que se adentran en los bosques vírgenes del norte de Suecia para una excursión de senderismo, pero tras tomar un atajo se pierden y descubren que algo antiguo y ancestral los está acechando entre los árboles.
5
Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez
Mezcla el terror gótico, la magia negra y lo sobrenatural con la historia reciente. Es una obra monumental, absorbente y llena de pasajes tan poéticos como escalofriantes. Se basa en un padre y su hijo que recorren Argentina en coche durante la dictadura militar, tratando de escapar del destino que les aguarda en “La Junta”, una secta secreta de familias poderosas que realiza rituales oscuros para invocar a “La Oscuridad”.