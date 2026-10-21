Amazon: Siente el terror de Halloween con estas novelas de suspenso

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Para un plan hogareño de frente a esta festividad, VMás te recomienda leer alguna de estas novelas de terror que puedes encontrar en Amazon

por Sara Navarrete
Vida
Amazon: Siente el terror de Halloween con estas novelas de suspenso

Conoce el terror que puede dar una buena lectura con estos libros: El misterio de Salem’s Lot de Stephen King, para sumergirte en un lugar de espanto; La maldición de Hill House de Shirley Jackson, para un miedo más psicológico e inquietante; Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, para una trama más visceral; El ritual de Adam Nevill, ideal para la noche; Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, para un ambiente más gótico.

Estas son las agendas de Amazon para el 2027 que tienes que ver antes de que se acabe el año
1
El misterio de Salem’s Lot de Stephen King
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Tiene la ambientación de otoño clásico de Nueva Inglaterra y evoca la sensación claustrofóbica de un pueblo siendo consumido por la oscuridad. Trata de un escritor que regresa a su tranquilo pueblo natal en Maine, solo para descubrir que sus habitantes están comenzando a transformarse lentamente en vampiros.
Costo en Amazon de $537.11
2
La maldición de Hill House de Shirley Jackson
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Es la novela de casas encantadas por excelencia. Su terror es psicológico, elegante y sumamente inquietante. La trama es de cuatro investigadores de lo paranormal que se instalan en la misteriosa mansión Hill House para estudiar sus supuestas manifestaciones sobrenaturales.
Costo en Amazon de $496.00
3
Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica
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Si prefieres el terror visceral y distópico al sobrenatural, esta novela argentina ofrece una crítica escalofriante que no deja indiferente a nadie. Habla de un mundo donde un virus mortal ha vuelto a los animales inviables para consumo, la sociedad legaliza la cría e industrialización de humanos para consumo de carne.
Costo en Amazon de $348.94
4
El ritual de Adam Nevill
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Es un referente imprescindible del terror folclórico. Transmite una sensación helada, claustrofóbica y de aislamiento absoluto perfecta para leer de noche. Trata de cuatro antiguos amigos de la universidad que se adentran en los bosques vírgenes del norte de Suecia para una excursión de senderismo, pero tras tomar un atajo se pierden y descubren que algo antiguo y ancestral los está acechando entre los árboles.
Costo en Amazon de $458.00
5
Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez
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Mezcla el terror gótico, la magia negra y lo sobrenatural con la historia reciente. Es una obra monumental, absorbente y llena de pasajes tan poéticos como escalofriantes. Se basa en un padre y su hijo que recorren Argentina en coche durante la dictadura militar, tratando de escapar del destino que les aguarda en “La Junta”, una secta secreta de familias poderosas que realiza rituales oscuros para invocar a “La Oscuridad”.
Costo en Amazon de $452.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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