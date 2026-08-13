¿Aún no tienes mochila para el regreso a clases? Revisa estas opciones de Amazon
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El regreso a las aulas ya está a la vuelta de la esquina y, para iniciar el ciclo escolar al 100 por ciento, no hay nada mejor que tener lo mejor de lo mejor si de materiales se trata
En una búsqueda de precio-calidad, VANGUARDIA encontró que estas mochilas son las más recomendadas en Amazon: Matein, que cuenta con mucho espacio de almacenamiento; Totto, cuyo diseño es ergonómico; Wilson, que incluye un compartimento para laptop; Taygeer, hecha para jóvenes estudiantes; y Doxungoo, resistente al agua y altamente duradera.
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1. Matein
Es una mochila que cuenta con compartimentos separados para ordenadores portátiles y tabletas. El diseño suave y cómodo de la espalda acolchada tiene gruesas pero suaves almohadillas de ventilación en varios paneles, ofreciendo un máximo soporte. Las correas de hombro ajustables y transpirables alivian el estrés del hombro, y el mango superior está lleno de espuma y es resistente y duradero.
2
Totto
Esta mochila es ergonómica y cómoda con correas de S y espalda acolchada para mayor confort. El material es resistente y repelente a líquidos, lo que protege el contenido de la mochila ante posibles derrames accidentales. Asimismo, cuenta con una organización práctica, con un bolsillo secreto, portallaves y compartimentos internos para mantener todo ordenado.
3
Wilson
Cuenta con un diseño único, elegante y duradero, 100% hecho en México. La mochila tiene el logo bordado al frente, aportando un toque clásico que combina el estilo y funcionalidad. Ideal para uso diario, escuela, trabajo o deporte. Está fabricada con materiales resistentes e incluye un año de garantía contra defectos de fábrica, asegurando tu inversión.
4
Taygeer
Tiene un diseño con múltiples bolsillos y compartimentos para protección del material a guardar, distribuidos de la siguiente forma: 2 compartimentos principales, 3 bolsillos frontales y 6 internos para mantener los objetos organizados. Los laterales incluyen espacio para botella o paraguas con correa de ajuste. Como un plus, la mochila incorpora una franja reflectante que ayuda a mejorar la visibilidad a quienes salen temprano o regresan tarde.
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Doxungoo
Está hecha de tela de poliéster resistente al agua y duradero con cremalleras de metal, que garantizan un uso seguro y duradero todos los días. Cuenta con una correa de equipaje que permite el ajuste de la mochila en maletas, haciéndola ideal para viajar, más allá de su uso para escuela o trabajo.