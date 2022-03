Las vitaminas, uno de los descubrimientos más eminentes del siglo XX

Son catorce las vitaminas que necesitamos suministrar a nuestro cuerpo . “ Todas ellas son necesarias, sin ellas podríamos tener problemas de salud, algunos serios y otros no tanto, pero tampoco tenemos que andar con 14 frascos de productos químicos porque simplemente con la ingestión de una manzana tenemos la mayor parte de la dosis diaria recomendada de vitaminas ”, argumenta Herradón.

Los marineros viajaron con los barcos cargados de especies y padecieron de escorbuto sin darse cuenta que “ en la bodega del barco tenían un cargamento repleto de vitamina C, porque el clavo es una de las especies que más vitamina C tienen y con su consumo hubieran evitado esa enfermedad mortal ”, afirma Bernardo Herradón.

Muchos de los marineros que integraban la expedición habían muerto por escorbuto , enfermedad que, cuentan las crónicas de la época, era terrible de padecerla y por la que se agrietaba la piel, los labios, las manos... debido a un déficit de la vitamina C . En la actualidad, se sabe que el déficit de la vitamina C está relacionada con el escorbuto .

UNA DIETA EQUILIBRADA, LA MEJOR FUENTE DE VITAMINAS

Para el químico “existe un mercado de suplementos dietéticos y, entre éstos, los de las vitaminas son los más populares, pero con una dieta equilibrada no hace falta tomar vitaminas envasadas, solo en aquellos casos que haya algún problema de absorción o una enfermedad que tenga que ver con el déficit de vitaminas y que hay que tomar siempre bajo prescripción médica”.

Todas las vitaminas se encuentran en los productos que consumimos habitualmente, principalmente en frutas y vegetales. La vitamina B, sin embargo, se encuentra en el pescado, pollo, carne de res, huevos y productos lácteos, “lo que crea un problema a los veganos, que en este caso pueden suplir esta falta con un suplemento dietético”, aclara el científico.

“En cuanto a la popularidad de determinadas vitaminas, continúa Herradón, ha habido épocas en las que se han producido consumos excesivos de vitaminas C, creyendo que la ingesta de esta vitamina podía prevenir los catarros, tomándola antes del invierno, pero no hay ninguna prueba científica de que una sobredosis de vitamina C prevenga estos episodios”.

Es el caso de la vitamina D, de la que se dice comúnmente que se ha de tomar para fortalecer los huesos. “Es verdad que la vitamina D fortalece los huesos y participa en la formación del hueso y su mantenimiento, pero también es verdad que un consumo excesivo puede ser peligroso para la salud”, indica el investigador del CSIC.

Según Herradón “también se puso de moda consumir exceso de vitamina E porque se asoció a una mayor potencia sexual que tampoco se ha demostrado. Es decir, que realmente el consumo de vitaminas adicionales viene por modas. Al final, la gente consume este tipo de suplementos animada por la publicidad, que nos vende es una vida más saludable, estar más guapo o ser más inteligente”.

Pero los seres humanos necesitamos poca cantidad de vitamina porque la alimentación ya nos la proporciona. “El cuerpo usa las vitaminas que necesita y que, normalmente, son cantidades de microgramos, es decir, la millonésima parte de un gramo”, especifica el científico.

