Las ondas electromagnéticas pueden provocarnos hipersensibilidad a la contaminación eléctrica

Vivimos inmersos entre un gran número de fuentes electromagnéticas , a menudo en espacios muy deficientes desde el punto de vista biótico (espacio adecuado para un buen desarrollo de los seres vivos), y estas fuentes invisibles de energía, si no se encuentran debidamente instaladas y son convenientemente utilizadas, pueden generarnos depresión, insomnio, cansancio u otros males físicos de mayor envergadura .

Hay ciertos detalles que se nos escapan diariamente, pequeños, pero importantes para no perder la salud y vivir equilibradamente. Son aquellas energías que proceden de las radiaciones artificiales que recorren o se expanden a través de los aparatos eléctricos, luces y pantallas que se encuentran en nuestra casa o en la oficina.

LA IMPORTANCIA PARA LA SALUD DE UNA BUENA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A nuestro alrededor están instalados infinidad de aparatos eléctricos que generan campos electromagnéticos más intensos, incluso, de los que proceden del exterior, la mayor parte por su cercanía con el ser humano. La propia instalación eléctrica, generalmente invisible tras las paredes, puede ser una fuente de problemas si no está bien aislada o si no dispone de tomas de tierra, necesarias para “descargar” la energía sobrante y que no se quede en el ambiente.

Los enchufes preparados para evitar estos perjuicios son los de mayor profundidad, que cuentan con unas pequeñas laminas metálicas que disponen de toma de tierra para que el posible campo eléctrico se disipe a través de las mismas. Estos enchufes son los más recomendables para instalar en toda la casa, aunque es difícil encontrar un hogar que esté provisto de ellos en todos sus puntos de toma eléctrica.

La ausencia o las deficiencias que puedan tener los enchufes en la toma de tierra son los causantes de los problemas que provocan los campos eléctricos en el interior de una casa o despacho, pero la mayor parte de la gente no presta atención a este aspecto fundamental de los enchufes que pueden evitar la expansión de la energía electromagnética. Como aconseja el geobiólogo y arquitecto Pere León, en su libro “La buena onda” (editorial Grijalbo), “si no lo has hecho nunca, verifica ahora la toma de tierra de tu casa u oficina”.

