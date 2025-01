¿Buscas una computadora nueva? Tenemos cinco sugerencias para ti

Este equipo cuenta con garantía y Servicio con ASUS México. Procesador Intel Core i5-1235U de 10 núcleos de 12ª generación. Equipada con Windows 11 Home para obtener una experiencia intuitiva y que te permitirá organizar tu equipo. Almacenamiento SSD de 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 y 16GB de RAM DDR4. Webcam con escudo de privacidad y Micrófono con tecnología IA de cancelación de ruido para llamadas. Durabilidad de Grado Militar US MIL-STD 810H.

HP All-in-One 22

Procesador Intel N200 (hasta 3,7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 4 núcleos y 4 subprocesos). Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe NVMe M.2. El diseño All in One incluye materiales sustentables como plástico de origen oceánico y plásticos reciclados postconsumo.