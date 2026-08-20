¿Cansado de sobrepensar? Estos libros de Amazon te ayudarán a aplicar la psicología en tu vida

Estos son algunos de los libros de psicología más recomendados por usuarios en redes sociales: ‘Hábitos atómicos’ de James Clear, que te hace cuestionarte ¿Cómo podemos vivir mejor?; ‘Este dolor no es mío’ de Mark Wolynn, que muestra que los traumas pueden ser heredados; ‘La vida secreta de la mente’ de Mariano Sigman, que propone teñir de ciencia las preguntas de la vida cotidiana; ‘Transforma las heridas de tu infancia’ de Anamar Orihuela, que defiende que tenemos todo para ser felices, pero algo nos pasa; y ‘El poder de las palabras’, también de Mariano Sigman, donde convergen los avances de la neurociencia con historias de vida y humor.

1 1. ‘Hábitos atómicos’ de James Clear Parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Costo en Amazon de $256.64

2 2. ‘Este dolor no es mío’ de Mark Wolynn La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Costo en Amazon de $329.52

3 3. ‘La vida secreta de la mente’ de Mariano Sigman Mariano Sigman, uno de los neurocientíficos de mayor prestigio internacional, nos propone en este fascinante libro un viaje a lo más íntimo de la mente humana: los sueños, la conciencia, las decisiones, el aprendizaje y las emociones. La vida secreta de la mente propone teñir de ciencia las preguntas de la vida cotidiana. Costo en Amazon de $379.00

4 4. ‘Transforma las heridas de tu infancia’ de Anamar Orihuela En este libro, Anamar Orihuela despeja el camino para lograr una vida feliz, plena, sin culpas ni complejos. La clave: aliviar el dolor de nuestro niño interior y sanar las heridas que nuestros padres -en muchas ocasiones, sin ánimo de lastimar- y las circunstancias dejaron en nuestra vida. Con claridad, comprensión y una cercanía terapéutica amorosa, Anamar define esas heridas que nos mortifican y agobian mientras crecemos. Costo en Amazon de $248.98