¿Cansado de sobrepensar? Estos libros de Amazon te ayudarán a aplicar la psicología en tu vida
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La terapia brinda herramientas para sobrellevar los problemas que se desarrollaron a lo largo del crecimiento de una persona, pero también puedes apoyarte en literatura que puede ayudarte a calmar pequeñas crisis
Estos son algunos de los libros de psicología más recomendados por usuarios en redes sociales: ‘Hábitos atómicos’ de James Clear, que te hace cuestionarte ¿Cómo podemos vivir mejor?; ‘Este dolor no es mío’ de Mark Wolynn, que muestra que los traumas pueden ser heredados; ‘La vida secreta de la mente’ de Mariano Sigman, que propone teñir de ciencia las preguntas de la vida cotidiana; ‘Transforma las heridas de tu infancia’ de Anamar Orihuela, que defiende que tenemos todo para ser felices, pero algo nos pasa; y ‘El poder de las palabras’, también de Mariano Sigman, donde convergen los avances de la neurociencia con historias de vida y humor.
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1. ‘Hábitos atómicos’ de James Clear
Parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla.
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2. ‘Este dolor no es mío’ de Mark Wolynn
La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos.
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3. ‘La vida secreta de la mente’ de Mariano Sigman
Mariano Sigman, uno de los neurocientíficos de mayor prestigio internacional, nos propone en este fascinante libro un viaje a lo más íntimo de la mente humana: los sueños, la conciencia, las decisiones, el aprendizaje y las emociones. La vida secreta de la mente propone teñir de ciencia las preguntas de la vida cotidiana.
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4. ‘Transforma las heridas de tu infancia’ de Anamar Orihuela
En este libro, Anamar Orihuela despeja el camino para lograr una vida feliz, plena, sin culpas ni complejos. La clave: aliviar el dolor de nuestro niño interior y sanar las heridas que nuestros padres -en muchas ocasiones, sin ánimo de lastimar- y las circunstancias dejaron en nuestra vida. Con claridad, comprensión y una cercanía terapéutica amorosa, Anamar define esas heridas que nos mortifican y agobian mientras crecemos.
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5. ‘El poder de las palabras’ de Mariano Sigman
Después del éxito mundial de La vida secreta de la mente, Mariano Sigman reúne los últimos avances de la neurociencia y los combina con historias de vida y una dosis importante de humor para explicar cómo y por qué las buenas conversaciones mejoran nuestras decisiones, ideas, memoria y emociones.