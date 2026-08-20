¿Cansado de sobrepensar? Estos libros de Amazon te ayudarán a aplicar la psicología en tu vida

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La terapia brinda herramientas para sobrellevar los problemas que se desarrollaron a lo largo del crecimiento de una persona, pero también puedes apoyarte en literatura que puede ayudarte a calmar pequeñas crisis

por Sara Navarrete
Vida
¿Cansado de sobrepensar? Estos libros de Amazon te ayudarán a aplicar la psicología en tu vida

Estos son algunos de los libros de psicología más recomendados por usuarios en redes sociales: ‘Hábitos atómicos’ de James Clear, que te hace cuestionarte ¿Cómo podemos vivir mejor?; ‘Este dolor no es mío’ de Mark Wolynn, que muestra que los traumas pueden ser heredados; ‘La vida secreta de la mente’ de Mariano Sigman, que propone teñir de ciencia las preguntas de la vida cotidiana; ‘Transforma las heridas de tu infancia’ de Anamar Orihuela, que defiende que tenemos todo para ser felices, pero algo nos pasa; y ‘El poder de las palabras’, también de Mariano Sigman, donde convergen los avances de la neurociencia con historias de vida y humor.

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1. ‘Hábitos atómicos’ de James Clear
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Parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla.
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2. ‘Este dolor no es mío’ de Mark Wolynn
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La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos.
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3. ‘La vida secreta de la mente’ de Mariano Sigman
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Mariano Sigman, uno de los neurocientíficos de mayor prestigio internacional, nos propone en este fascinante libro un viaje a lo más íntimo de la mente humana: los sueños, la conciencia, las decisiones, el aprendizaje y las emociones. La vida secreta de la mente propone teñir de ciencia las preguntas de la vida cotidiana.
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4. ‘Transforma las heridas de tu infancia’ de Anamar Orihuela
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En este libro, Anamar Orihuela despeja el camino para lograr una vida feliz, plena, sin culpas ni complejos. La clave: aliviar el dolor de nuestro niño interior y sanar las heridas que nuestros padres -en muchas ocasiones, sin ánimo de lastimar- y las circunstancias dejaron en nuestra vida. Con claridad, comprensión y una cercanía terapéutica amorosa, Anamar define esas heridas que nos mortifican y agobian mientras crecemos.
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5. ‘El poder de las palabras’ de Mariano Sigman
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Después del éxito mundial de La vida secreta de la mente, Mariano Sigman reúne los últimos avances de la neurociencia y los combina con historias de vida y una dosis importante de humor para explicar cómo y por qué las buenas conversaciones mejoran nuestras decisiones, ideas, memoria y emociones.
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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